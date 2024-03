Neymar Jr surge em foto com David e Victoria Beckham

O jogador de futebol Neymar Jr apareceu rodeado pelo casal David e Victoria Beckham durante foto em Miami, nos Estados Unidos

O ex-jogador de futebol David Beckham celebrou um encontro com o brasileiro Neymar Jr nesta semana. Em um post nas redes sociais, ele compartilhou uma foto com o jovem atleta e com Victoria Beckham em um restaurante.

“Bem-vindo a Miami meu amigo (apenas para o jantar)”, disse ele na legenda do post. Ao ver a foto, Neymar escreveu: “Obrigado, chefe”.

O encontro deles aconteceu no mesmo lugar onde aconteceu a festa de aniversário da cantora Anitta, que comemorou sua nova idade em uma festa com astros brasileiros e internacionais.

Victoria Beckham relembrou história do passado

A estilista e cantora Victoria Beckham comentou pela primeira vez sobre os rumores de que o marido, o ex-jogador de futebol David Beckham, teria vivido casos com outras mulheres enquanto jogava pelo Real Madrid em 2003. Em um trecho do documentário sobre o atleta na Netflix, ela relembrou os rumores de traição que surgiram na imprensa na época.

“Foi o período mais difícil para nós porque parecia que o mundo estava contra nós. O problema foi o seguinte: estávamos um contra o outro, para ser totalmente sincera”, disse ela, e completou: “Não consigo nem começar a dizer o quão difícil foi e como isso me afetou”.

Na época, David morava sozinho em Madrid para jogar no time de futebol e Victoria ficou na Inglaterra com os filhos. Porém, em decorrência dos rumores, ela decidiu se mudar para a Espanha com toda a família. Lá, ela contou que ficou abalada com a atenção da imprensa em cima de sua família. “Foi um pesadelo. Desde o minuto em que chegamos, a imprensa estava lá em carros e em todos os lugares que íamos, éramos seguidos. Foi um circo absoluto - é divertido quando o circo chega na cidade, certo? A menos que você esteja nele”, ironizou.