Victoria Beckham fala pela primeira vez sobre rumores de que teria sido traído por David Beckham

Victoria Beckham surpreende ao comentar sobre os rumores de que o marido, David Beckham, teria vivido casos com outras mulheres

A estilista e cantora Victoria Beckham comentou pela primeira vez sobre os rumores de que o marido, o ex-jogador de futebol David Beckham, teria vivido casos com outras mulheres enquanto jogava pelo Real Madrid em 2003. Em um trecho do documentário sobre o atleta na Netflix, ela relembrou os rumores de traição que surgiram na imprensa na época.

“Foi o período mais difícil para nós porque parecia que o mundo estava contra nós. O problema foi o seguinte: estávamos um contra o outro, para ser totalmente sincera”, disse ela, e completou: “Não consigo nem começar a dizer o quão difícil foi e como isso me afetou”.

Na época, David morava sozinho em Madrid para jogar no time de futebol e Victoria ficou na Inglaterra com os filhos. Porém, em decorrência dos rumores, ela decidiu se mudar para a Espanha com toda a família. Lá, ela contou que ficou abalada com a atenção da imprensa em cima de sua família. “Foi um pesadelo. Desde o minuto em que chegamos, a imprensa estava lá em carros e em todos os lugares que íamos, éramos seguidos. Foi um circo absoluto - é divertido quando o circo chega na cidade, certo? A menos que você esteja nele”, ironizou.

David Beckham também falou sobre este período

David Beckham também falou sobre os boatos de que teria traído a esposa e como isso afetou o casamento deles. “Houve algumas histórias horríveis que foram difíceis de lidar. Foi a primeira vez que eu e Victoria sofremos esse tipo de pressão em nosso casamento. Acho que nós dois sentimos naquele momento que não estávamos nos perdendo, mas nos afogando. Não sei como superamos isso, com toda a honestidade”, relembrou.

E completou: “Victoria é tudo para mim, vê-la machucada foi incrivelmente difícil, mas nós somos lutadores e nesse momento nós precisávamos lutar um pelo outro, pela nossa família. E valia a pena lutar pelo que tínhamos. Tinha dias que eu acordava e pensava: ‘Como vou trabalhar? Como vou entrar naquele campo e treinar? Como vou aparecer que não há nada de errado? Eu me sentia fisicamente mal todos os dias quando abria os olhos”.

Por fim, Victoria Beckham contou que tudo voltou ao normal na família quando foram morar em Los Angeles em uma nova transferência dele para outro time de futebol. “Fiquei muito aliviada por sair de uma situação tão complicada na Espanha. LA era um lugar onde tudo era mais fácil. Mais fácil encontrar uma casa, mais fácil encontrar escolas, você não tem a barreira do idioma. E, para mim, todos os meus sonhos se tornaram realidade”, disse ela.