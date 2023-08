Neymar Jr é anunciado em novo clube com salário milionário: “Talento”

Clube da Arábia Saudita anuncia contratação de Neymar Jr com megaprodução cinematográfica e salário de oito dígitos

O jogador de futebol Neymar Jr. está de clube novo! O craque da Seleção Brasileira deve preparar sua mudança para Arábia Saudita em breve, já que acaba de assinar o contrato com o clube de esporte, o Al-Hilal. O time, inclusive, preparou uma mega produção para o anúncio da contratação na web e tem um salário milionário esperando pelo atleta.

Pelas redes sociais, a equipe publicou um vídeo luxuoso em que Neymar é apresentado como sua mais recente aquisição. No registro, ele avisa que está fechado com o time: “Estou aqui na Arábia Saudita. Sou Hilal”, diz o jogador que começou no Santos, em São Paulo. Na legenda, eles fizeram questão de evidenciar a aptidão da estrela.

“O talento maravilhoso que chama a atenção de todos”, o clube declarou. Mas além da produção exuberante para o vídeo, outro detalhe chamou atenção no anúncio da nova parceria, o contrato de Neymar possui um salário com oito dígitos - e que pode aumentar conforme as campanhas publicitárias do jogador.

Além de desembolsar uma bolada para comprar o craque do Paris Saint Germain, o Al-Hilal também precisará depositar uma quantia estratosférica na conta do jogador, que está á espera de seu segundo filho, uma menina que se chamará Mavie, fruto do relacionamento com a influenciadora digital Bruna Biancardi.

Segundo informações divulgadas pelo Foot Mercato, site especializado nos negócios de futebol, o brasileiro receberá cerca de R$ 432 mil por vitória, além de um salário anual de R$ 432 milhões na cotação atual do euro. Por fim, ele também receberá um bônus generoso ao promover a Liga Saudita em seu Instagram, com R$ 2,7 milhões por story.

Vale lembrar que além dos aspectos financeiros, ele também precisou considerar algumas questões familiares para assinar com o clube. Neymar também é pai de Davi Luca, que está com 11 anos. O menino mora com a mãe, a influenciadora digital Carol Dantas, na Espanha. Já a atual namorada do jogador, Bruna, costuma dividir seu tempo entre o Brasil e a França.

Além do salário milionário, Neymar Jr receberá benefícios luxuosos:

