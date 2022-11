Neymar aparece pela primeira vez após estreia e lesão: ‘Jogo difícil’

Em estreia na Copa do Mundo, Brasil vence Sérvia com dois gols de Richarlison, mas Neymar sai de campo machucado

Nesta quinta-feira, 24, aconteceu a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo no Catar. Em uma dura partida contra a Sérvia, o Brasil saiu vitorioso por 2 x 0, com dois gols de Richarlison (25). Porém, um problema para a amarelinha foi Neymar Jr. (30) ter saído de campo com bola rolando, machucado.

Depois da lesão, Neymar apareceu pela primeira vez esta noite, em um post feito em suas redes sociais, comemorando a vitória conquistada pela nossa seleção em seu primeiro jogo no mundial atrás do possível hexa.

“Jogo difícil, mas era importante ganhar. Parabéns equipe, primeiro passo dado… Faltam 6”, escreveu o jogador na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Ele postou cliques da partida, que acabou saindo após torcer seu tornozelo, gerando um inchaço.

"Gelinho e vamos para o pau", escreveu o jornalista Thiago Leifert nos comentários da publicação. "Derruba eles menino de ouro!", exaltou o atleta Paulo André. "Vai estar zerado para o próximo", comentou Marcos Mion.

Veja a publicação de Neymar Jr. comemorando a vitória difícil contra a Sérvia no primeiro jogo da Copa do Mundo:

Médico da seleção brasileira fala sobre entorse de Neymar Jr na Copa do Mundo

O camisa 10 da Seleção Brasileira, Neymar Jr. precisou sair de campo ainda com bola rolando durante o jogo de estreia dos brasileiros na Copa do Mundo no Catar. Sentindo dores no tornozelo direito depois de torcê-lo em uma disputa de bola, Neymar foi avaliado pelos médicos da seleção.

"Ele acabou de ter uma entorse no tornozelo direito, que já inchou um pouco. É importante ver como ele vai responder. Já iniciamos o tratamento e precisamos ter calma e paciência. É muito cedo para dizer [se a Copa do Mundo de Neymar está em risco], é preciso ter calma para definir como será a evolução", disse Rodrigo Lasmar, médico oficial da Seleção Brasileira, para uma rádio.