Médico da seleção brasileira fala sobre entorse de Neymar Jr na Copa do Mundo

Neymar Jr se machuca durante jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar e o médico fala o que aconteceu

O jogador de futebol Neymar Jr precisou sair de campo durante o primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar nesta quinta-feira, 24. O atleta sentiu dores no tornozelo direito após um confronto em campo com outro jogador e está sendo avaliado pelos médicos da seleção.

Tanto que o médico Rodrigo Lasmar, que acompanha os jogadores, informou que Neymar Jr teve uma entorse e está com o local inchado.

"Ele acabou de ter uma entorse no tornozelo direito, que já inchou um pouco. É importante ver como ele vai responder. Já iniciamos o tratamento e precisamos ter calma e paciência. É muito cedo para dizer [se a Copa do Mundo de Neymar está em risco], é preciso ter calma para definir como será a evolução", disse o médico na Rádio Itatiaia.

Ao sair do campo, Neymar Jr foi visto chorando e também colocando gelo no tornozelo. Descalço, ele foi para o vestiário mancando.

O momento da lesão no tornozelo do Neymar. pic.twitter.com/H7etcDaO6f — ⚽ (@DoentesPFutebol) November 24, 2022

Richarlison comemora gols no jogo do Brasil

O jogador de futebol Richarlison foi a grande estrela do jogo de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Ele fez os dois gols que deram que a vitória para o time brasileiro sobre a Sérvia nesta quinta-feira, 24. Ao sair do campo, o atleta contou sobre a sua alegria.

"É um sonho de criança realizado. Fizemos uma boa partida ao meu ver, principalmente no segundo tempo, onde o adversário cansou e conseguimos tirar vantagem disso. Estamos felizes e confiantes agora", disse ele.