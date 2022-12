Mbappé: saiba quem é a modelo apontada como affair dele

Astro da seleção da França, Kylian Mbappé é apontado como affair da modelo transexual Inès Rau. Saiba mais!

O jogador de futebol Kylian Mbappé (23) é um dos astros da seleção francesa de futebol e participa do jogo da grande final da Copa do Mundo do Catar, que é disputado por França e Argentina. Ele tem a vida pessoal discreta, mas existem rumores de que ele estaria vivendo um affair com uma modelo transexual .

Por enquanto, ele não se pronunciou sobre os rumores do affair, mas a imprensa internacional levantou rumores de que ele estaria vivendo o affair com a modelo Inès Rau, de 32 anos, que realizou a cirurgia de redesignação sexual aos 16 anos de idade. Eles já foram fotografados juntos, quando ele a carregou no colo. No entanto, ela não foi ao Catar para acompanhar a Copa do Mundo, como fizeram as namoradas de vários jogadores de futebol durante o campeonato.

Inès Rau revelou publicamente a sua identidade transgênero ao lançar a biografia 'Femme'. Ela foi a primeira mulher trans a posar para a revista Playboy e também já trabalhou para grifes famosas mundialmente.

Inclusive, a modelo já esteve em uma tribo amazônica no Acre, no Brasil, e participou de ações de proteção das terras indígenas. Os rumores de romance deles começaram em maio deste ano, mas eles não se manifestaram sobre os rumores na imprensa internacional, o que só fez aumentarem os boatos de affair.

Veja fotos de Inès Rau:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por INES RAU (@supa_ines)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por INES RAU (@supa_ines)

Mbappé revela que pensou em não jogar na seleção francesa

Durante uma entrevista à Sports Illustrated, Mbappé (23) surpreendeu ao revelar que já pensou em não jogar mais pela seleção francesa após sofrer ataques racistas. Ele foi alvo de ofensas preconceituosas no ano de 2021 e teve que refletir sobre o seu futuro no futebol.

“Não posso jogar para gente que pensa que sou um macaco. Pensei em nunca mais voltar à seleção. Depois refleti, juntamente com as pessoas que jogam comigo, e decidi continuar. Penso que não passa uma boa mensagem uma pessoa se dar por vencida quando as coisas não acontecem como esperamos”, disse o jogador.