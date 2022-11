Mbappé diz que pensou em aposentadoria após sofrer ataques racistas na seleção

Mbappé afirmou que cogitou se aposentar da seleção da França após sofrer ataques racistas na Eurocopa de 2021

Durante uma entrevista à Sports Illustrated, o atacante reconhecido mundialmente, Mbappé (23), fez uma revelação que deixou os fãs surpresos. Ele já é uma presença garantida na Copa do Mundo do Catar, através da seleção francesa, mas quase que isso deixa de acontecer e por escolha do jogador.

O craque afirmou que cogitou se aposentar, após insultos racistas que recebeu no ano de 2021: “Não posso jogar para gente que pensa que sou um macaco. Pensei em nunca mais voltar à seleção. Depois refleti, juntamente com as pessoas que jogam comigo, e decidi continuar. Penso que não passa uma boa mensagem uma pessoa se dar por vencida quando as coisas não acontecem como esperamos”, disse o jogador.

Os ataques racistas sucederam a eliminação da França, nas oitavas de final, pela Suíça, quando Mbappé acabou perdendo a última e decisiva cobrança de pênaltis. O jogador disse que recebeu mensagens extremamente ofensivas, e que não sentiu apoio da federação francesa após o ocorrido: “Sou um exemplo para muita gente e não podia deixar passar essa mensagem. Não deixei a seleção para poder dizer às gerações mais jovens 'somos mais fortes do que isto’”, completou.

