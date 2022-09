Kylian Mbappé estaria namorando modelo trans

De acordo com imprensa internacional, o jogador Kylian Mbappé está namorando Ines Raul, primeira trans a posar para a Playboy

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 21h08 - Atualizado às 21h17

De acordo com a imprensa internacional, o jogador francês Kylian Mbappé (23) estaria com um novo affair, a modelo Ines Rau (32). Os rumores começaram em maio deste ano, quando o casal foi visto no iate do jogador, em Cannes. As informações são confirmadas por jornais como “Corriere dello Sport”, da Itália, “Marca”, da Espanha, entre outros.

Caso o relacionamento seja confirmado pelo jogador, Mbappé será o primeiro jogador de futebol a assumir um romance com uma mulher trans. Ines Rau foi a primeira trans a aparecer na capa da revista adulta Playboy.

A modelo francesa de ascendência argelina realizou sua cirurgia de transição de gênero aos 16 anos, mas assumiu apenas aos 27 anos. "Eu vivi muito tempo sem falar que era transgênero. Eu namorei muito e quase esqueci. Eu tinha medo de nunca achar um namorado e ser vista como estranha. Aí eu pensei: 'Você precisa apenas ser você mesma'. É uma salvação falar sobre sua própria verdade, seja seu gênero, sexualidade, o que for. As pessoas que te rejeitam não valem a pena. Não é ser amada pelos outros, é amar a si mesmo", explicou.

Conheça Ines Rau, modelo trans e possível affair do jogador de futebol Kylian Mbappé: