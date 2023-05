Marcelo Barreto, apresentador do SporTV, é alvo de fake news sobre manipulação

Jornalista Marcelo Barreto é alvo de notícias falsas sobre casos de manipulação no futebol

Nesta quarta-feira, 10, o jornalista Marcelo Barreto (55), apresentador do canal de esportes da TV Globo, SporTV, acabou se tornando alvo de algumas fake news nas redes sociais sobre os casos de manipulação no futebol brasileiro envolvendo apostas.

O que aconteceu foi que, começou a circular entre os internautas a notícia falsa de que o jornalista teria dito que o Campeonato Brasileiro seria paralisado devido ao grande número de polêmicas envolvendo diversos atletas de vários times. Alguns usuários das redes sociais foram enganados pela informação errada e acabaram compartilhando que Marcelo Barreto teria afirmado durante seu programa que 120 jogadores estariam envolvidos na Operação Penalidade Máxima, que está investigando manipulações em resultados de jogos de futebol, além de atletas que tomariam cartões propositalmente, em troca de dinheiro, e por conta disso, o Brasileirão seria interrompido.

Então, para se explicar, o apresentador, que não possui nenhuma rede social, gravou um vídeo que foi exibido no SporTV e no site do Globo Esporte, no qual esclarece a fake news. Marcelo nega que tenha recebido tais informações e que nunca teria recebido essas informações e que nunca afirmou nada sobre a interrupção do campeonato.

“Olá, pessoal das queridas redes sociais, esse lugar que não adianta não estar, né, pois elas chegam até você. Aqui é o Marcelo Barreto, apresentador do SporTV. Acabei de chegar em casa, após apresentar o programa, e recebi uma enxurrada de mensagens sobre algo que eu não falei. Eu não tenho nenhuma informação sobre o número de jogadores envolvidos e que ainda não foram divulgados no escândalo das apostas”, começou o apresentador.

“Não tenho nenhuma informação sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro. E isso que está sendo repassado no seu grupo de WhatsApp é falso. Não sei quem inventou. Curiosamente, no programa de hoje eu dizia: 'Respira, antes de repassar algo. Procura a fonte'. A íntegra do programa está no Globoplay e não tem essa informação que está sendo divulgada”, continuou Marcelo.

Para finalizar, o jornalista ainda pede ajuda dos internautas para que a fake news não seja mais repassada pelas redes sociais. Marcelo Barreto acusou alguns jornalistas de republicarem a informação falsa sem antes checar a veracidade da notícia, o que teria feito o problema aumentar.