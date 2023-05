Ex-BBB Thelma Assis faz sua estreia como atriz em série da Globo

A médica e ex-BBB Thelma Assis aceita convite para atuar em série: 'É algo que me enche de orgulho'

A médica e ex-BBB Thelma Assis (38) vai desbravar uma nova área profissional em breve. Ela aceitou o convite para atuar na segunda temporada da série Encantado's, da Globo, e está radiante com a novidade em sua carreira.

A estrela não vê a hora de começar a gravar, já que ficou encantada pela primeira temporada do projeto.

"Nunca imaginei atuar e quando recebi o convite da produção, fiquei extremamente contente e animada para dar esse novo passo na minha carreira! A oportunidade de fazer parte de uma produção tão significativa e prestigiada é algo que serei eternamente grata. Acredito que a televisão tem um papel fundamental na disseminação de histórias e valores, e poder contribuir com esse trabalho é algo que me enche de orgulho", disse ela.

Ex-BBB Thelminha faz balanço de sua vida

Em entrevista na Revista CARAS, a ex-BBB Thelminha contou sobre as mudanças em sua vida após participar do reality show. "O BBB me abriu muitas portas. Foi um portal de boas oportunidades e possibilidades que nunca imaginaria ter, lugares a que não imaginaria chegar. É muito gratificante olhar para trás e ver tudo que passou. Eu me inscrevi de forma bem raiz, mandei vídeo, fiquei lá os 98 dias e depois saí para me deparar com tanta coisa bacana. Estar aqui nesta matéria, desfilar na Fashion Week, escrever um livro... Não conseguiria fazer nada disso se não fosse o BBB", disse ela.

Então, ela comentou sobre a responsabilidade de representar outras mulheres negras na TV. "É uma grande responsabilidade ser exemplo. Quando eu saí, não tinha essa noção. Eu me via lá dentro e me via sozinha, a solidão da mulher negra que tanto se fala. Ocupar um espaço de uma forma solitária, se olhar e não se enxergar. Me tornar esse exemplo para outras mulheres pretas é muito importante. Quando elas falam comigo na rua, me olham nos olhos e dizem como fui importante para a trajetória delas é recíproco. Olho para elas e sinto isso também. A gente é criticada, lida com o ódio da internet, mas o feedback dessas mulheres me move", contou.

Por fim, ela falou sobre o futuro. "Uma das grandes oportunidades foi conciliar a Medicina com a comunicação. Eu faço meus quadros, meus VTs no Bem Estar e quero continuar nesse caminho. Eu também quero seguir fazendo o Sambadela, meu evento voltado aos sambistas. A ideia é que seja aberto para o público nas próximas edições", escreveu.