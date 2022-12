Lula elogia Neymar após derrota na Copa do Mundo e lamenta eliminação

Presidente eleito Lula publica mensagem em apoio ao jogador após derrota para a Croácia

Nesta sexta-feira, 9, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (77) decidiu utilizar suas redes sociais para mandar uma mensagem de apoio para a Seleção Brasileira e para o atacante Neymar Jr. após a derrota para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo no Catar.

Através de um post no seu perfil oficial no Twitter, Lula elogiou Neymar, que fez um belíssimo gol durante o primeiro tempo da prorrogação, e lamentou a derrota da Seleção. “O Brasil se esforçou, Neymar fez um belo gol e o time merecia mais”, escreveu ele.

O presidente eleito também aproveitou para parabenizar os jogadores e toda a equipe que faz parte da composição da Seleção Brasileira. “Meus cumprimentos aos jogadores e comissão técnica. Vamos em frente que na vida jamais podemos desistir”, completou.

O Brasil se esforçou, Neymar fez um belo gol e o time merecia mais. Meus cumprimentos aos jogadores e comissão técnica. Vamos em frente que na vida jamais podemos desistir 🇧🇷 — Lula (@LulaOficial) December 9, 2022

Irmã de Neymar Jr apoia o atleta: 'Eu queria te pegar no colo'

Rafaella Santos, influenciadora e irmã de Neymar Jr., apoiou o jogador após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo no Catar. "Eu queria te pegar no colo e poder fazer com que todas as suas dores passassem, assim como você fazia comigo. Eu queria poder tirar todos os obstáculos do teu caminho, mas sei que assim nenhuma graça ia ter e você não teria como virar quem você precisa ser. Eu queria poder dizer todas as manhãs que eu te amo infinitamente, mas meu jeito duro e desleixado não me deixa, mas saiba que não há um dia sequer, desde que nos conhecemos, desde o dia que me tornei sua irmã, eu não tenha pensado em você", disse ela.

E completou: "Parece que você sempre esteve pronto pra me amolecer. Você é leve, sensível e doce. Não esquece disso nunca. Se você esquecer, eu te lembro. Eu poderia morar nos teus olhos, só pra te ver sorrir mais de perto, e rir junto com você, numa gargalhada única que nos faria perder a noção do tempo".