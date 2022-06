Kyra Gracie encanta ao surgir de kimono com os filhos e fala sobre importância do Jiu-Jitsu para as crianças

Lutadora Kyra Gracie compartilha fotos ao lado dos herdeiros com Malvino Salvador, Ayra, Kyara e Rayan, usando kimono

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 10h58

A mamãe coruja Kyra Gracie (37) encheu seu feed de amor ao postar novas fotos com os filhos! Na segunda-feira, 13, a lutadora compartilhou uma sequência de cliques dos herdeiros, Ayra (7), Kyara (5) e Rayan (1), frutos de seu casamento com o ator Malvino Salvador (46), usando kimono.

Em uma das imagens, Kyra posou em momento fofo com as filhas. Na legenda da postagem, a pentacampeã mundial de Jiu-Jitsu comentou sobre a importância das crianças começarem cedo no esporte e contou sobre a evolução dos seus pequenos com a arte marcial.

"Qual a importância do contato com os tatames desde cedo? As crianças que entram no Jiu-Jitsu estão trabalhando autoconfiança, autoestima, concentração, disciplina, saúde entre outros diversos benefícios. O resultado dos treinos e ensinamentos são refletidos dentro de casa, na escola e nos relacionamentos do cotidiano", começou escrevendo.

"Os principais exemplos que tenho estão na minha própria casa: O Ryan desenvolveu a parte motora e cognitiva muito melhor com os treinos do Jiu-Jitsu bebê na Gracie Kore. A Ayra, minha filha mais velha, aprendeu a se posicionar e a dizer não, sabendo que não precisa ser sempre a que aceita tudo. Kyara, que não para quieta, aprendeu a se controlar e canalizar a energia para o esporte. Você tem filho(a) que faz Jiu-Jitsu desde cedo? Conta pra mim sua experiência!", disse ainda.

Confira a publicação de Kyra Gracie:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kyra Gracie (@kyragracie)

Kyra Gracie ganha declaração de Malvino Salvador

No dia 29 de maio, Kyra Gracie completou mais um ano de vida e recebeu uma homenagem especial do amado, Malvino Salvador, na web! "Parabéns, meu amor, pela pessoa incrível que vc é! Te amo pelo seu caráter, por sua garra, determinação, amizade, amorosidade, pela sua honestidade, benevolência, pelas suas qualidades como mãe e mulher… te amo por me ajudar a ser um homem melhor. Te amo, sempre!

@kyragracie", declarou o famoso.