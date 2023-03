Key Alves deixa futuro no vôlei em aberto: "Tenho que decidir se é isso que quero"

Oitava eliminada do BBB 23, Key Alves confirmou que passará por cirurgia no joelho esquerdo

Logo depois de deixar o BBB 23, Key Alves (23) já pensa no seu futuro fora da casa mais vigiada do Brasil. E a jogadora de vôlei já tomou uma decisão importante: não voltará ao esporte neste ano.

Com uma lesão no joelho esquerdo, sofrida ainda em 2022, a agora ex-sister vai focar na cirurgia e, em seguida, na recuperação. Além disso, ela deixou a sequência da carreira em aberto.

Em papo com o Gshow após a eliminação, ela explicou: "Mas agora no começo, impossível [voltar ao vôlei]. Tenho que fazer uma cirurgia que demora nove meses. Então, pelo menos esse ano e até ano que vem eu não volto a jogar. Tenho que esperar um pouco mais e decidir realmente se é isso que eu quero da minha vida. Voltar, fazer cirurgia, tem todo um processo".

Key Alves rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante uma partida em outubro de 2022.

No entanto, apesar de ter falado que não volta agora para o vôlei, Key ressaltou querer seguir no esporte no futuro.

"Foi a lesão que eu tive alguns meses antes de ser convidada [para o BBB 23]. Isso mexeu muito comigo. Espero realmente continuar, porque eu sou muito nova e ainda acho que tenho um tempo para seguir a carreira de atleta. Mas é algo que mexe muito comigo, na minha cabeça, essa lesão que eu tive", finalizou Key.

BBB 23: Saiba qual é o salário de Key Alves como jogadora de vôlei

Key Alves deu o que falar nas redes sociais ao ter o seu salário no esporte, revelado. A atleta teve um aumento nas últimas temporadas no time de vôlei, mas, mesmo assim, recorreu a uma plataforma de conteúdo adulto para complementar a renda.

A empresária dela deu detalhes sobre o salário da atleta em conversa com a colunista Patricia Kogut. “Ela chegou ao Osasco [time de vôlei] ganhando R$ 1.500 (para a temporada de 2021/2022). Na temporada atual (2022/2023) teve aumento. Ela passou a ganhar R$ 3.000”, disse.