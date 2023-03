BBB 23: Discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Key Alves: 'Não faz ideia do que fez de errado'

Tadeu Schmidt faz discurso sobre o fim dos grupos no BBB 23 ao anunciar a eliminação de Key Alves: 'esses grupos são uma droga!'

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou a eliminação da jogadora de vôlei Key Alves do BBB 23, da Globo, na noite desta terça-feira, 7. Em seu discurso antes de dar o resultado do oitavo paredão, ele refletiu sobre o fim dos dois grupos que dividiam a casa e também sobre o jeito dos participantes de apontarem os erros dos outros .

Confira o que Tadeu Schmidt disse no discurso antes de eliminar Key Alves:

“Chegou a hora, quando eu terminar, seremos 13. Eu vou fazer uma pergunta difícil de responder: o que é certo e o que é errado no BBB? A impressão que se tem é a seguinte: certo é quando eu faço; errado é quando o outro faz. Na psicologia tem uma coisa chamada mecanismo projetivo, você projeta no outro aquilo que em você próprio é condenável, é inaceitável. E aí a gente ouve coisas do tipo: 'fulano é isso, fulano é aquilo'. Tá falando do outro, mas é como se estivesse apontando o dedo para o espelho. Essa característica não é exclusividade da pessoa que sai hoje. Está na casa toda. Está nas pessoas que estão votando para eliminar vocês, está em mim, é uma característica universal do ser humano. Aqui está o bem, o mal está no outro. É a história da humanidade. Mas em um ponto talvez a gente tenha um consenso: esses grupos são uma droga! E vocês estão viciados e não conseguem largar esse vício. 'eu não combino com certa pessoa, mas combino voto com ela'. 'eu gosto daquela pessoa, mas aceito a combinação para colocá-la no paredão, portanto em posição para sair do programa'. A minha defesa está acima de tudo, e dá para recriminar isso? Também é da condição humana viver em grupo e se proteger”, afirmou ele.

“A questão é: será que são esses grupos, formados de sopetão lá no início da temporada, quando vocês mal se conheciam? Essa droga traz uma sensação inebriante de segurança e você nem consegue nas dores e efeitos colaterais que vem com ela. E já vieram. E a gente pode perguntar: o lugar onde você dorme vale mais do que o afeto que você sente? Seja como for, mais uma vez temos um paredão exclusivamente de um grupo. E, talvez, estar ao lado das aliadas, seja a pior parte para as nossas três emparedas. Porque enfrentar as dificuldades, sair de uma situação adversa para um lugar melhor é algo comum às três”.

“As três lutaram desde cedo pela vida. E aí a menina da favela que foi para o Miss Alemanha vai ter medo de ser emparedada domingo sim e domingo não? Que venha mais um paredão! A menina que é líbero, que ganha a vida se jogando de peito aberto para tomar as maiores boladas, vai ter medo dessas porradinhas? Bate mais forte! A menina que fez tantas concessões pra priorizar pessoas, vai ter medo de sair da posição discreta que ocupava dentro da casa para entrar no olho do furacão? Me chama que eu vou! Todas assumiram seus riscos, suas atitudes as colocaram a um passo da eliminação. E qual das três estava certa ou errada? Segundo Freud, o pai da psicanálise, projetar no outro aquilo que em mim é indesejável, é um mecanismo de defesa que atenuaria a dor da rejeição, já que seria insuportável reconhecer as nossas piores parcelas. E de novo, isso vale para todos nós! Você, provavelmente, sinceramente, não faz ideia do que fez de errado. Mas quem sai hoje é você, Key”, finalizou.

