BBB 23: O Quarto Branco está de volta! Saiba como vai funcionar

Tadeu Schmidt confirma o retorno do quarto branco ao Big Brother Brasil e dá detalhes da dinâmica que vai agitar a quarta-feira no reality show

Na noite desta terça-feira, 7, o apresentador Tadeu Schmidt confirmou que vai ter Quarto Branco no BBB 23, da Globo. O tão temido cômodo todo branco está de volta e promote agitar o jogo nesta quarta-feira, 8.

O Quarto Branco será liberado às 10h da manhã de quarta-feira. Um botão será colocado no jardim do Big Brother Brasil e a primeira pessoa que apertar estará na dinâmica e puxará outra pessoa para ir junto para o quarto. As duas pessoas vão duelar para ver quem resiste mais tempo no Quarto Branco.

O vencedor terá a imunidade no próximo paredão e o perdedor estará automaticamente no paredão.

“Amanhã não vai ter o tradicional toque de acordar. Exatamente às 10h da manhã, a gente vai liberar a área externa da casa. Lá fora, no meio do gramado, vai ter o misterioso botão. Quem apertar o botão primeiro vai para o Quarto Branco e vai indicar alguém para ir junto. Um detalhe: caso duas ou mais pessoas combinem de apertar o botão juntos, o botão não vai ser acionado. Nada vai acontecer até que uma pessoa aperte sozinha. Chegando ao Quarto Branco, as duas pessoas vão participar de um duelo de longa duração dentro de um carro. Ao perdedor, o paredão direto, sem bate-volta. Ao vencedor, a imunidade e o carro como prêmio. Caso os dois resistam até o programa de quinta-feira, teremos um desfecho ao vivo", contou Tadeu.

Os dois participantes que vão para o Quarto Branco não vão disputar a prova do líder na quinta-feira, 9.