Jorge Valdivia, ex-jogador do Palmeiras, recebe alta de hospital psiquiátrico após internação

Ex-jogador do Palmeiras, Jorge Valdivia deixou o hospital após ficar internado por três dias por síndrome do pânico

Após ficar alguns dias internado, o ex-jogador de futebol e ídolo do Palmeiras Jorge Valdivia (39) recebeu alta do hospital psiquiátrico na noite desta última segunda-feira, 15. O ex-atleta estava no local desde a última sexta-feira, 12, após aparentar ter uma crise de pânico.

Segundo as informações do jornal chileno "La Hora", ele ficou no hospital por três dias após um problema de saúde mental devido às crises repentinas de ansiedade aguda, além de sintomas físicos e emocionais. O ex-jogador foi liberado pelos médicos após responder bem aos medicamentos e está acompanhado dos pais, se recuperando em casa.

Ainda de acordo com a publicação, Valdivia sofre com problemas pessoais desde que se separou de Daniela Aránguiz, após 18 anos de relacionamento. Após o término, ele teria se envolvido com a deputada Maite Orsini.

Valdivia, vale lembrar, anunciou a aposentadoria do futebol em julho de 2022, após sua discreta passagem pelo Necaxa, do México. No Brasil, ele defendeu a camisa do Palmeiras duas vezes: na primeira passagem entre 2006 e 2008, e na segunda de 2010 a 2015.

Com a camisa alviverde, o chileno fez 241 jogos e marcou 41 gols. Além disso, venceu os títulos do Campeonato Paulista de 2008, da Copa do Brasil de 2012 e 2015, e do Campeonato Brasileiro da Série B de 2013.

