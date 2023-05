Filha de Jamie Foxx diz que ele 'está fora do hospital há semanas' em atualização sobre estado do ator

Após a notícia de que a família do ator se preparava para o pior, a filha de Jamie Foxx fez uma publicação

Depois de notícias começarem a circular sobre o estado de saúde do ator Jamie Foxx (55), uma fonte comentou que a família do ator está “esperando o melhor”, mas “se preparando para o pior”. De acordo com a publicação, os familiares e amigos têm dado atualizações positivas sobre a condição de Jamie, embora ele esteja há um mês hospitalizado. A família do ator resolveu esclarecer os rumores sobre o estado de saúde do astro de Hollywood, que não teve o motivo da internação revelado.

"Atualização da família: é triste ver como a mídia corre solta. Meu pai está fora do hospital há semanas, se recuperando", escreveu Corinne, 29, em seu Instagram, compartilhando um relatório que afirmava que a família estava se preparando para "o pior."

"Na verdade, ele estava jogando pickleball ontem! Obrigado pelas orações e apoio de todos ! Temos um anúncio de trabalho emocionante chegando na próxima semana também!", concluiu.

Na última quarta-feira, uma mensagem na conta do Instagram de Foxx dizia: "Agradeço todo o amor!!! Sentindo-se abençoado". Ao mesmo tempo na legenda, o ator acrescentou "Vejo vocês em breve" em sua história no Instagram.

Em 12 de abril, Corinne anunciou em um comunicado no Instagram que seu pai havia "passado por uma complicação médica" no dia anterior. Ele estava em Atlanta filmando o filme da Netflix Back in Action, que também estrela Cameron Diaz e Glenn Close e é dirigido pelo diretor de Horrible Bosses da Foxx, Seth Gordon.

Uma fonte disse mais tarde à PEOPLE em 21 de abril que a saúde do ator continuava melhorando: “Jamie está estável e não está em uma situação de risco de morte agora. [Os médicos] estão fazendo mais testes e querem ter certeza absoluta de que ele ficará bem antes de permitir que ele receba alta (…) está sendo aconselhado a manter seu nível de estresse baixo quando for autorizado a ir para casa. Jamie está ansioso para ser liberado, pois estar no hospital é o último lugar que Jamie quer estar”, garantiu o informante à People.