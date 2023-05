Jorge Valdivia, ídolo do Palmeiras, é internado em hospital psiquiátrico no Chile

Ex-jogador de futebol do Palmeiras e da Seleção Chilena, Jorge Valdivia, é internado após crise

Na última sexta-feira, 12, o ex-jogador de futebol e ídolo do Palmeiras, Jorge Valdivia (39), precisou ser internado em um hospital psiquiátrico em Santiago, no Chile, após ter tido uma crise nervosa. A notícia de que o ex-craque da Seleção Chilena foi levado por sua família para ter cuidados médicos chocou a torcida alviverde, fazendo com que muitos parassem para desejar melhoras ao atleta.

De acordo com algumas informações do jornal chileno La Hora, Jorgito, como é chamado, deu entrada na Unidade Psiquiátrica da Universidade Católica por conta de um colapso nervoso. Conhecido pela torcida do Palmeiras como Mago, o ex-atleta vinha sofrendo com alguns problemas particulares, fazendo com que sua família ficasse preocupada com ele após a crise.

Em uma entrevista à Rádio ADN, os médicos revelaram que o ídolo palmeirense chegou ao centro de atendimento bastante agitado, com fortes sintomas de ataque de pânico. A escolha dos profissionais de saúde foi internar Valdivia, para iniciar um tratamento com ansiolíticos. Ainda segundo a imprensa chilena, o ex-jogador chegou ao hospital sozinho e vem recebendo cuidados médicos. Por enquanto, não existe previsão de alta.

Alguns boatos começaram a circular no país de que a crise nervosa de Jorgito começou depois do fim do casamento que durou 16 anos com sua ex-mulher, Daniela Aránguiz. Os dois anunciaram publicamente o rompimento em dezembro de 2022, tendo algumas desavenças públicas desde então. Depois da separação, o atleta engatou um romance com a deputada Maite Orsini, virando tema constante de programas e revistas chilenas, sendo uma grande influência no estado psicológico do atual comentarista da ESPN no Chile.

Ídolo no Palmeiras, Jorge ‘El Mago’ Valdivia chegou ao clube alviverde pela primeira vez no ano de 2006, se tornando rapidamente um dos principais jogadores e destaques do time. Ficando no Verdão até 2008, levou seu futebol para os Emirados Árabes.

Valdivia ainda voltou ao clube em 2010, mas teve uma passagem marcada por problemas físicos e polêmicas. Após cinco anos, Jorgito deixou o Palmeiras novamente, em 2015, terminando aí sua história com a camisa alviverde, somando 241 jogos, 41 gols e seis títulos conquistados, como um Campeonato Paulista, em 2008, e duas Copas do Brasil, em 2012 e 2015.