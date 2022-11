Destaque da estreia da Seleção Brasileira, Raphinha se casou em cerimônia dos sonhos com loira

COPA DO MUNDO

Copa do Catar: Raphinha, o jogador da Seleção Brasileira se casou com Taia em fevereiro

Você conhece a esposa do jogador da Seleção Brasileira, Raphinha (25)? Natalia Rodrigues (23), mais conhecida como Taia, é a esposa do craque! Os dois se conhecem há cerca de dez anos, mas só começaram a namorar em 2021. Não demorou muito para o famoso pedir a mão de Natalia em casamento e em fevereiro os dois se casaram!

Apesar do casal não se expor muito, Taia tem 60 mil seguidores em suas redes sociais, e é influencer. Ela mostra seu dia a dia vivendo na Espanha, conteúdos de lifestyle e fotos com looks muito estilosos de diversas grifes.

A blogueira compartilha também fotos de viagens e sempre quando pode, tira um tempo para se declarar ao marido, com fotos deles, ou desejos de boa sorte em jogos!

Copa do Catar?

É claro que o casal está super animado com a participação de Raphinha na Copa de 2022, e Taia foi acompanhar o amado no país do Oriente Médio!

Em seu Instagram ela divulgou um post celebrando a convocação do marido nos jogos. Na legenda ela demonstrou todo seu amor: "Essa foto foi na nossa primeira convocação! Nós mal sabíamos o que Deus tinha preparado para nós. O processo para chegar até aqui nos machucou, nos desafiou... O processo nos leva a ter incertezas a respeito do futuro. O processo mexe com nossas emoções, ele nos esmaga, testa nossos limites, mas quem não vive o processo, JAMAIS conhecerá o PROPÓSITO! Vamos em busca de viver o nosso propósito, nosso sonho, que eu sei que será cheio de vitórias e bençãos, porque quem nos prometeu GARANTE! Te amo minha vida. Quanto orgulho eu tenho de você! A ficha ainda não caiu, que estamos vivendo tudo isto! Bora Brasil fazer história, vamos ser gigantes!!!"