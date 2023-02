Gisele Bündchen se pronuncia sobre o anúncio de aposentadoria do ex-marido, Tom Brady

O agora ex-jogador de futebol americano Tom Brady anunciou que irá sair dos gramados de vez. E a ex-mulher dele, Gisele Bündchen, deixou um comentário

Nesta quarta-feira, 1, o mundo do esporte foi pego de surpresa com o anúncio definitivo da aposentadoria de Tom Brady (45), um dos maiores, senão o maior, jogador de futebol americano da história. Em suas redes sociais, o agora ex-atleta publicou um vídeo explicando a decisão, acompanhado de fotos com pessoas importantes no seu caminho. Entre elas, a modelo e ex-mulher Gisele Bündchen (42), que fez questão de comentar na publicação.

Após 22 anos de carreira como quarterback, jogando pelos times de New England Patriots, onde conquistou o suprassumo do futebol americano seis vezes, e no Tampa Bay Buccaneers, equipe que conquistou um título, Tom agradeceu sua ex-esposa e os filhos.

“Desejo-te apenas coisas maravilhosas neste novo capítulo da tua vida”, escreveu a modelo na publicação do ex-amado. Nas fotos, ela aparece acompanhada das crianças que teve com Brady, em momentos de comemoração após seus títulos.

Tom Brady posta fotos com a família e se emociona ao anunciar aposentadoria

Em seu perfil oficial no Instagram, Tom Brady anunciou que deixará os gramados de forma definitiva! Em um vídeo, o ex-quarterback da NFL surgiu muito emocionado ao dizer que pararia de jogar após 23 temporadas. Ele já havia se aposentado no final da temporada de 2021, mas decidiu voltar atrás. A decisão teria sido um dos principais fatores para o fim do casamento com a modelo brasileira.

"Bom dia pessoal, eu vou direto ao ponto. Eu estou me aposentando, de verdade. Isso foi uma grande questão da última vez, então quando eu acordei esta manhã, eu achei melhor só colocar para gravar e comunicar para vocês primeiro. Eu não vou me alongar, você só pode fazer uma declaração emocionada de aposentadoria uma vez e eu já fiz isso ano passado", iniciou ele, visivelmente emocionado.

"Eu quero agradecer a cada um de vocês por me apoiarem: meus amigos, meus colegas de time, meus adversários, eu poderia falar para sempre, são tantos. Obrigado por me permitirem viver meu sonho, eu não mudaria nada. Amo todos vocês", declarou ainda.