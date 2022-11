Galvão Bueno testa positivo para Covid-19 e tem programa especial adiado

Narrador Galvão Bueno passa bem e apresenta apenas sintomas leves da Covid-19

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 21h38

O narrador de futebol Galvão Bueno (72) acabou testando positivo para a Covid-19, tendo que adiar a edição especial do programa “Bem, Amigos!”, que aconteceria no próximo dia 14, como uma despedida da atração comandada pelo famoso locutor esportivo.

Com sintomas leves e passando bem, Galvão terá que ficar no isolamento necessário exigido pela doença, fazendo ele perder a apresentação da edição especial do programa que passaria em TV aberta e no SporTV, para se recuperar para a Copa do Mundo do Catar.

A Copa do Mundo do Catar será o último trabalho do empresário como narrador da Rede Globo. No evento, que começa no dia 20 de novembro, a Seleção Brasileira é cotada como uma das favoritas a levantar a taça no final, fazendo com que seja ainda mais especial para Galvão.

Galvão Bueno se emociona e cai no choro durante programa de TV

Durante uma participação no "Domingão com Huck", Galvão Bueno recebeu várias homenagens de pessoas marcantes de sua vida, mas uma, em especial, levou o narrador às lágrimas. O locutor não conteve o choro ao ver um vídeo de Viviane Senna, irmã de Ayrton Senna. Após a exibição do vídeo, Galvão ficou emocionado e falou sobre sua amizade com o piloto: "Ele faz muita falta". Após suas palavras, o comentarista foi aplaudido de pé por toda a plateia e por Luciano Huck.

"A Viviane representa o amor que ele tinha pelo Brasil, ele me faz muita falta. Não o maior piloto de todos os tempos, mas o amigo, o irmão. Ele era o irmão mais novo que dava conselhos. Eu era o irmão mais velho que dava conselhos a ele. Ele era o nosso herói das manhãs de domingo", disse Galvão Bueno, sobre a irmã do famoso piloto.

VEJA O MOMENTO EM QUE GALVÃO BUENO SE EMOCIONA: