Galvão Bueno nega convite de Casimiro para narrar Mundial de Clubes

Narrador foi convidado para fazer o Mundial de Clubes, mas recusa por motivos pessoais

O icônico narrador de futebol Galvão Bueno recusou um convite para comandar as transmissões do Mundial de Clubes da Fifa com o streamer do momento, Casimiro Miguel! Com Flamengo e Real Madrid disputando o campeonato, os jogos serão exibidos pelo canal do YouTube do influenciador, começando na semana que vem.

De acordo com o site Notícias da TV, o jornalista negou o convite por questões pessoais e compromissos empresariais. Galvão tem conversado com a empresa que gerencia a carreira de Casimiro, a Livemode, para outros projetos na internet desde o ano passado. Porém, se as ideias com o narrador saírem do papel, só serão colocadas em prática a partir de abril.

Enquanto Galvão conversava com a empresa, até se cogitou que ele e sua equipe participassem das transmissões do Flamengo pelo Mundial de Clubes, junto com o streamer. Porém, o lado empresarial do narrador acabou impedindo o negócio de prosseguir.

Além do fato de que entre fevereiro e março, Galvão fica na Vinícola Bellavista, na cidade de Candiota, no Rio Grande do Sul, por conta da época para colheita para produção e realização de sua marca de vinhos, Bueno Wines, outro motivo recente impediu ele. Nos últimos dias, sua mãe, a atriz Mildred dos Santos, morreu aos 93 anos.

Ainda de acordo com o site Notícias da TV, Galvão Bueno e a empresa Livemode seguem conversando, visto que há uma boa relação entre ambas as partes, mas por enquanto, nenhum projeto será realizado. Além de Casimiro e seu canal no YouTube, o Mundial de Clubes da Fifa terá uma exibição feita na TV aberta pela Rede Globo, além do SporTV, canal de esportes por assinatura da emissora carioca.

O Mundial de Clubes da Fifa acontecerá entre os dias 1 e 11 de fevereiro, no Marrocos. Entre os possíveis candidatos à campeões, estão o Flamengo, representando o campeão da Libertadores no ano de 2022, e o Real Madrid, clube espanhol que foi campeão da Champions League 2021/2022. Um possível duelo entre os dois só acontece em uma eventual final.

Além dos dois favoritos, outras cinco equipes fazem parte do torneio, sendo eles o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, campeões da Concacaf Champions, o Wydad Casablanca, do Marrocos, que representa o país sede, Al Ahly, do Egito, que é o representante da África, o Auckland City, da Nova Zelândia, representando a Oceania, e o Al Hilal, da Arábia Saudita, que representa a Ásia. Apenas dois deles se classificam para enfrentar Flamengo e Real Madrid nas semifinais.