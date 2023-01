Mãe de Galvão Bueno morre aos 93 anos: 'Ela partiu serena'

Galvão Bueno lamenta a morte de sua mãe após internação na UTI de um hospital em Londrina: 'Acordei e minha mãe estava começando a nos deixar'

O narrador esportivo Galvão Bueno anunciou a morte de sua mãe, Dona Mildred, aos 93 anos de idade. Ela faleceu durante o período internada em um hospital de Londrina, no Paraná, poucos dias antes de completar 94 anos de idade.

Bueno enviou um comunicado ao site Notícias da TV para lamentar a morte de sua mãe. “Hoje acordei às 5h30 e D. Mildred, minha mãe, estava começando a nos deixar, 12 dias antes de completar 94 anos. Sem sofrimento, com todos os cuidados paliativos que já vinham sendo carinhosamente aplicados. Ela partiu serena, depois de uma grande e completa vida aqui no nosso mundo. Deus vai recebê-la com muito amor e a luz dela sempre brilhará intensamente”, disse ele.

O velório acontecerá na quinta-feira, 26, no Parque das Allamandas, em londres, e o sepultamento será o mesmo local.