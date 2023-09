Galvão Bueno diz estar se sentindo 'um peixe fora d'água' desde que deixou as narrações

Galvão Bueno aproveitou para desejar boa sorte para a Seleção Brasileira e para o amigo Luís Roberto

Em dia de jogo da Seleção Brasileira contra a Bolívia nas eliminatórias da Copa do Mundo em Belém, Pará, Galvão Bueno aproveitou e fez um desabafo sincero em suas redes sociais na sexta-feira, 08. Sua despedida das narrações aconteceu na final da Copa do Mundo de 2022, no Catar, mas Galvão ainda não se acostumou com a aposentadoria.

"A Copa do Mundo começa para a Seleção Brasileira. Eliminatórias da Copa, já é Copa do Mundo. Brasil e Bolívia jogam em Belém hoje. Vou estar assistindo, torcendo. Confesso, estou me sentindo meio que um peixe fora d' água. Desde 1974 é a primeira vez que não estou diretamente ligado. São 49 anos só de Globo, então estou me sentindo meio estranho", disse.

"Mas tenho dois motivos para torcer. Um para a Seleção Brasileira e outro que meu amigo Luís Roberto faça uma linda transmissão. Vou ficar meio tristinho, mas vou torcer para a Seleção e para o Luís Roberto".

No post, o jornalista de 73 anos, também escreveu: "A Copa do Mundo começa hoje para o Brasil!! Mas estou me sentindo um pouco estranho por ter virado telespectador!! Então, boa sorte à seleção, ao Diniz e ao meu amigo @luisrobertoreal!!

Nos comentários os fãs de Galvão encheram de mensagens de carinho: “Nossa Galvão Bueno vai fazer falta a sua narração a sua vibração! Bueno é o melhor narrador”, escreveu um, “ Grande Galvão! Vai deixar saudades, você foi o maior vendedor de emoções. Abraço!”, lamentou outro, “Você marcou uma geração e faz falta! E parabéns pelo respeito aos companheiros de profissão”, escreveu um terceiro.

