Galvão Bueno se solta em balada e viraliza na web: "Jeri enlouqueceu!"

De férias em Jericoacoara, o locutor esportivo Galvão Bueno viraliza ao se soltar na balada; confira o vídeo!

O locutor esportivo Galvão Bueno está curtindo viagem em Jericoacora, no Ceará, com sua esposa Desirée Soares. Juntos, o casal caiu na farra e se divertiu em grande festa no hotel onde estão hospedados, na noite de sábado, 19.

Animado, Galvão apareceu curtindo a música da festa junto da multidão que estava ali presente. Em seguida, um rapaz que estava no palco lhe ofereceu um gole de uma bebida alcoólica, que aparenta ser uma tequila, direto na boca. O comunicador se soltou e decidiu aceitar a proposta.

Acompanhado pelos gritos do público, o ex-funcionário da TV Globo chega bem pertinho da câmera para brincar com seus seguidores. "Jeri enlouqueceu", ele grita com um sorrisão no rosto antes de voltar a curtir a festa. E o vídeo caiu nas mãos dos internautas, que viralizaram o acontecimento.

Nos comentários, seus seguidores se divertiram com o registro. "Minha meta de aposentadoria!!!!", brincou um fã. "Eu venderia tudo que tinha pra ir na mesma balada que Galvão", disse outro. "Tá mais jovem que eu", disparou mais um. "Galvão daqueles parceiros de sextou", escreveu admirador. "Esse Galvão sabe viver!", exclamou outro.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Galvão Bueno (@galvaobueno)

Galvão Bueno celebra aniversário de netos gêmeos

Na última sexta-feira, 19, Galvão Bueno comemorou uma data muito especial ao lado de sua família. O locutor esportivo celebrou o aniversário de seus netos gêmeos, André e Otávio, que completaram 7 anos na última semana. Os dois são filhos de Popó Bueno e são super próximos do vovô.

Em seu Instagram, Galvão compartilhou uma homenagem aos meninos com uma linda foto ao lado dos pequenos. A família foi clicada à mesa, curtindo um prato de batatas fritas. "Dia de festa na família!! Aniversário de André e Otávio!! 7 anos!! Parabéns, netos queridos!! Deus os abençoe. Vovô ama vocês", escreveu o comunicador na legenda da publicação.

Com quatro filhos, Galvão tem muitos netinhos para chamar de seu. Além de André e Otávio, ele conta com outros 5 netos: Victoria, Nicolas, Cadu, Milla e Bella.