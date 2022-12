Filho de Pelé encanta com homenagem para o pai

Após a internação de Pelé, um dos filhos dele faz homenagem para o pai: 'Força, meu pai'

O ex-jogador de futebol Pelé (82) está internado em um hospital de São Paulo há alguns dias e recebeu uma homenagem especial do filho Edinho nas redes sociais. Para desejar uma boa recuperação de seu pai, ele relembrou uma foto antiga dos dois juntos e repletiu sobre a vida do pai.

Na legenda, ele disse: “Se não foram muitas lições, talvez porque a vida não permitiu. Foram muitos exemplos. Obrigado por tudo. Força, meu pai, meu rei”.

No último sábado, 3, Pelé se pronunciou sobre a sua saúde em um post nas redes sociais. A equipe dele compartilhou uma declaração do ídolo do futebol falando de sua força.

"Meus amigos, eu quero manter todos tranquilos e com o pensamento positivo. Estou forte, com muita esperança e sigo meu tratamento como sempre. Quero agradecer a toda equipe médica e de enfermagem, por todo zelo que tenho recebido", afirmou ele.

E completou: "Eu tenho muita fé em Deus e cada mensagem de amor que recebo de vocês, vindas mundo inteiro, me mantém cheio de energias. E assistir o Brasil na Copa do Mundo também! Muito obrigado por tudo".

Veja a homenagem de Edinho para Pelé: