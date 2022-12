Famosos lamentam a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar

Perdeu! Brasil está fora da Copa do Mundo do Catar após perder para a Croácia nas quartas de final

A eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar deixou a população triste e vários famosos deixaram recados lamentando o resultado do jogo nesta sexta-feira, 9. O Brasil perdeu o jogo contra a Croácia nas quartas de final e foi desclassificada do mundial. Agora, os jogadores vão voltar para o Brasil. Nas redes sociais, as celebridades brasileiras comentaram sobre a eliminação.

Murilo Rosa desabafou sobre a derrota. "Inacreditável. Que sina. O cara faz um golaço no final do jogo, parecia tudo lindo. E de repente isso. Faz parte. Hoje não foi aquele dia né? Acho que depois do gol, o Brasil errou ao querer que terminasse o jogo, ao invés de atacar. Procurar o segundo gol. Mas falar daqui é fácil. Estava feliz pelo time e pelo Neymar ter feito esse golaço. Não tem jeito, a gente adora futebol na copa e não tem como não ficar decepcionado. Que pena. Bola pra frente. E agora torço por Porrugal. É isso!!!!", afirmou.

Phelipe Siani comentou sobre o seu sentimento neste momento. "Cara, eu sei que a gente tem que ser forte pra ressignificar uma derrota ou uma queda, olhar o lado bom das coisas e aprender com os erros. Eu sei disso. Mas só vou conseguir pensar assim a partir de amanhã. Hoje não. Hoje é só tristeza. A seleção que perdeu nessa disputa de pênaltis é a melhor que eu vi jogar desde a geração Ronaldo. Eu tinha CERTEZA que essa copa era nossa. Eu tinha mesmo. Que merda… sério, que merda", escreveu.

Ticiane Pinheiro surgiu com a família e declarou: "Brasil, chegou ao fim o sonho do HEXA nessa copa, mas vcs lutaram, jogaram muito e isso é futebol, uns ganham, outros perdem. Mas vcs nos deram vários momentos de alegria, como esse do gol do @neymarjr hoje. Todos estamos tristes , mas vida que segue… PARABÉNS a todos jogadores, parabéns para a torcida que foi ponta firme e para o TITE que é um treinador brilhante, Deixo aqui o meu carinho e amor pelo nossos jogadores, pelo nosso Brasil".

A jornalista Paloma Tocci comentou: "Valeu Brasil. Esse é o futebol…muitas vezes, inexplicável. Brasil jogou bem. Neymar decisivo, aliás como se entregou a essa Copa - que não tenha sido a última; nós precisamos de você! Caímos num jogo muito difícil. O Brasil deu de cara com um paradão no gol adversário e um incansável jogador de 37 anos que por ironia brilha há mtos anos no meu Real Madrid… Sem conseguir entender a sequência de batedores, em lágrimas aqui, mas muito orgulhosa de vocês, meninos! Que venha 2026! Yes, We Can!".

Tirullipa mandou um recado para Neymar Jr: "Não permita que um fracasso defina a sua vida. Há muitas coisas boas que só surgem na nossa vida depois de uma derrota. Estamos juntos sempre na dor e na alegria meu irmão".

Luciano Camargo escreveu: "Não foi dessa vez… Se pra nós torcedores tá difícil, imagina para cada um q esta nessa imagem? Cabeça erguida seleção, e vamos esperar a próxima…".

Dilsinho refletiu: "Nas vitórias todos vão estar junto, te aplaudindo, vibrando, dizendo que você é o melhor, compartilhando o lado bom das suas conquistas. A derrota te faz refletir, aprender, amadurecer e entender que nem sempre o melhor vence, nem sempre as coisas saem como o esperado e é aí que você enxerga quem está do seu lado, quem está disposto a se reerguer junto com você e de continuar caminhando… Essa seleção merecia pelos craques e seres humanos envolvidos, nosso país precisava dessa alegria, mas Deus sabe de todas as coisas e eu continuo aqui mais brasileiro do que nunca, torcendo sempre pra que as coisas sejam incríveis pro nosso povo e pro nosso país".

