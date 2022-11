Famosos homenageiam Richarlison após vitória do Brasil: ''O gol mais bonito da Copa!''

Artistas exaltam o camisa 9 Richarlison após marcar dois gols na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022 contra a Sérvia

O nosso camisa 9 da seleção Richarlison (25) foi exaltado nas redes sociais após os dois gols que marcou na vitória do Brasil contra a Sérvia em estreia na Copa do Mundo 2022 na quinta-feira, 24!

Alguns famosos fizeram questão de prestar homenagens para o atacante na web. Artistas elogiaram o craque, que também é ídolo fora de campo.

Poucos sabem, mas em 2020, o atacante se tornou o primeiro embaixador do programa USP Vida, criado pela Universidade para pessoas fazerem doações para pesquisas e ações voltadas ao combate da Covid-19.

Confira as homenagens dos famosos para Richarlison na web:

Ronaldinho Gaúcho (42), ex-jogador: "Grande vitória e lindo gol @richarlison. Pra cima Brasil!!!"

Taís Araujo (44), atriz: "Salve Richarlison, seu futebol e suas ideias! @richarlison."

Maisa (20), atriz: "Único pombo possível no mundo é o da nossa seleção Richarlison! Palavras de uma mulher com fobia de pombo."

Boninho (60), diretor de TV: "Valeu Richarlison, o gol mais bonito da copa!"

Ludmilla (27), cantora: "Eu tava passando mal no primeiro tempo desse jogo. Veio o Richarlison e curou onde doía. Vai Brasil."

Carolina Dieckmann (44), atriz: "Quero ver essa foto, lembrar desse jogo, amar essa seleção, sentir essa alegria, torcer por esses meninos (sei que são homens, mas com essa camisa, são semi-deuses sem idade, são todos os que não conseguiram chegar lá, são a infância brasuca quando sonha mais alto). Canarinhos… voem longe, voltem com a taça, ou pelo menos com nossos corações reabastecidos de amor pelo que somos."

Paulo André (24), atleta: "É O POMBOOOOOOO. Meu amigo.. QUE GOLAÇOOOO"

Lázaro Ramos (44), ator: "Eita @richarlison, fui até ali no guarda roupas. Rsrsrsrs"

Cris Vianna (45), atriz: "O @richarlison é um craque em campo e um ser humano incrível fora dele. Te admiro pelo seu jogo e ainda mais pelo seu posicionamento. Sorte a nossa tê-lo na seleção."

Você sabe o motivo de Richarlison ser chamado de 'pombo'?

Em suas comemorações, Richarlison comemora como um pombo, que também é seu apelido. Mas você sabe porque ele é chamado assim? O capixaba, atualmente defendendo o Tottenham Hotspurs, da Inglaterra, jogava no começo de sua carreira, ainda pequeno, no Nova Venécia, time de sua cidade natal no estado do Espírito Santo, chegando a passar por clubes de Minas Gerais e Rio de Janeiro, até ir para a Inglaterra, começando sua trajetória no Watford.

Mas apenas em setembro de 2018, ele virou o “Pombo”. Na época, uma música chamada “Dança do Pombo”, do MC Faísca e os Perseguidores, estava viralizando na internet. Foi quando o camisa 9 decidiu gravar um vídeo dançando a coreografia da canção. Quando postou em suas redes sociais, o vídeo bombou, fazendo com que ele começasse a comemorar seus gols pelo Everton com a coreografia da música. A brincadeira acabou pegando, fazendo com que ele adotasse o apelido, utilizando bastante para si mesmo, abusando de emojis de pombo nas redes sociais.

