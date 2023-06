Famosos comparecem a jogo decisivo entre Flamengo e Fluminense no Maracanã

Flamengo e Fluminense se enfrentaram pelas oitavas de final da Copa do Brasil nesta última quinta-feira, 1

Nesta última quinta-feira, 1, alguns famosos fizeram questão de comparecer ao famoso estádio do Maracanã para assistir ao clássico carioca entre Flamengo e Fluminense. A partida foi válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil e contou com a presença de artistas como Ferrugem, Gabily, MC Poze do Rodo, Ana Clara Lima e muitos outros, que vestiram as camisas de seus times do coração.

A partida acabou em 2 a 0 para o Flamengo, com gols de Giorgian De Arrascaeta e Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol. Como a partida era decisiva, visto que o jogo de ida havia acabado em 0 a 0, o Mengão avançou para as quartas de final da competição e pode enfrentar times como Palmeiras, Corinthians, São Paulo, entre outros.

A apresentadora Ana Clara Lima compareceu ao estádio acompanhada de seu pai, o ex-BBB Ayrton Lima. Os dois são torcedores do Fluminense, e através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, a famosa aproveitou para reclamar do desempenho de seu clube do coração: “Tá jogando nada”.

Ana Clara Lima - Créditos: Reprodução / Instagram



Quem também esteve no estádio foi a cantora Gabily, que foi acompanhada do sucesso do Tik Tok, Xurrasco. Além deles, outro flamenguista roxo famoso que foi ao Maracanã foi o cantor de funk MC Poze do Rodo, que celebrou bastante a vitória do seu time do coração.

Outro Fluminense fanático que esteve presente no estádio icônico da cidade do Rio de Janeiro, que neste ano de 2023 recebe a final da Copa Conmebol Libertadores, no dia 11 de novembro, foi o cantor de pagode Ferrugem, que acabou vendo seu time ser eliminado. O clube das Laranjeiras não vence há cinco jogos, e nessas mesmas cinco partidas, não marca nem mesmo um gol. A equipe era favorita no começo do ano para empilhar títulosm mas se vê em uma maré de azar.