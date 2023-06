Ana Clara Lima revela mudança em higiene íntima: ‘Machuca’

Durante podcast, apresentadora Ana Clara Lima explica mudança em hábito e motivos da decisão

Na última terça-feira, 30, a apresentadora e ex-participante do Big Brother BrasilAna Clara Lima usou sua participação no podcast PodPah, comandado pelos youtubers e influenciadores digitais, Mítico Jovem e Igão, para revelar que abandonou o uso de papel higiênico para realizar suas limpezas íntimas.

Durante o bate-papo, a influenciadora digital explicou que tomou a decisão pois achava que o produto machucava demais durante a utilização, por isso, começou a adotar a ducha. “Você sabe que não pode usar papel, né? Faz mal para o c*. Eu [usei] por um bom tempo... machuca o c*”, contou.

O assunto surgiu pois Ana Clara estava detalhando como foi as dificuldades de usar o banheiro durante o confinamento do reality show da TV Globo. “Pior coisa é fazer cocô. O problema não é nem a câmera, é que a porta não tem tranca. Às vezes você tá cagando e alguém abre a porta”, revelou.

Ana Clara Lima é uma apresentadora e influenciadora digital de 26 anos de idade, nascida no dia 11 de abril de 1997, na cidade do Rio de Janeiro. Estudante de jornalismo, ficou famosa após participar da edição de 2018 do Big Brother Brasil ao lado de seu pai, Ayrton Lima.

Reação inusitada de Ana Clara ao perder buquê no casamento de Camilla de Luca viraliza: ‘Desgraçado’

No último sábado, 13, durante o casamento da influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil 21 Camilla de Lucas (28) e do produtor e músico Mateus Ricardo, mais conhecido como Blecaute, a apresentadora Ana Clara Lima roubou a cena após ficar completamente irada por perder a chance de agarrar o buquê da noiva. Em um vídeo, a ex-BBB joga o arranjo de flores para os convidados, rendendo uma cena icônica da apresentadora extremamente irritada com o fato de ter perdido a disputa para um amigo de Camilla. “Filho da put*... Desgraçado... Nojento…”, disse a ruiva, deixando nítida a decepção, enquanto tocava Run the World (Girls), da Rihanna.