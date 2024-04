Ex-jogador do Flamengo é procurado pela Justiça por dívida de pensão alimentícia

Ex-volante do Flamengo, o jogador Willians teve prisão decretada por falta de pagamento da pensão alimentícia da filha de 11 anos

Ex-jogador do Flamengo, Willians teve a prisão decretada por falta de pagamento da pensão alimentícia da filha de 11 anos, fruto de um relacionamento anterior na época em que jogava no time. De acordo com informações da Record TV, o atleta, que atualmente mora no exterior e possui uma dívida de R$ 700 mil, é considerado foragido da Justiça brasileira.

A defesa de Willians reconheceu o valor, mas contesta a quantia cobrada pela mãe da menina. Eles ainda afirmam que o ex-volante pagaria a dívida com salários atrasados a receber de um clube onde jogou.

Residindo em Portugal, ele é casado e também é pai de outra filha. Além do Flamengo, Willians também passou por times como Santo André, Internacional, Cruzeiro, São Caetano, Goiás, Corinthians e CRB.

Em liberdade provisória, Daniel Alves recebe amigos para festa

Um dia após deixar a prisão onde estava recluso desde janeiro de 2023, Daniel Alves deu uma festa em sua residência para celebrar o aniversário de seu pai, Domingos Alves da Silva. As informações foram dadas pelos jornalistas do programa "Así es la vida", do canal Telecinco.

Segundo o veículo, o evento realizado na noite da última terça-feira, 26, durou até às cinco da manhã e contou com a presença de pessoas próximas à família, além de alguns amigos pessoais do ex-jogador.

"À noite [amigos] vieram a esta casa [onde ocorreu a festa], quando já não havia mais jornalistas, e comemoraram [o aniversário de Domingos Alves da Silva] também com Dani Alves", disse um repórter da mídia espanhola, que também afirmou que a mulher do atleta, Joana Sanz, não compareceu à festa.

Profissionais que estavam no portão da casa para acompanhar o dia a dia de Daniel Alves após sua soltura registraram o momento em que ele recebeu a visita de dois amigos. Os homens saíram de um táxi próximo a entrada da propriedade e cobriram os rostos ao perceberem a presença dos jornalistas.