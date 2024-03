Em liberdade provisória, Daniel Alves recebe amigos para festa em sua casa

Poucas horas após deixar a prisão, Daniel Alves recebeu amigos e familiares para festa em sua casa que durou "até cinco da manhã"

Um dia após deixar a prisão onde estava recluso desde janeiro de 2023, Daniel Alves deu uma festa em sua residência para celebrar o aniversário de seu pai, Domingos Alves da Silva. As informações foram dadas pelos jornalistas do programa "Así es la vida", do canal Telecinco.

Segundo o veículo, o evento realizado na noite da última terça-feira, 26, durou até às cinco da manhã e contou com a presença de pessoas próximas à família, além de alguns amigos pessoais do ex-jogador.

“À noite [amigos] vieram a esta casa [onde ocorreu a festa], quando já não havia mais jornalistas, e comemoraram [o aniversário de Domingos Alves da Silva] também com Dani Alves”, disse um repórter da mídia espanhola, que também afirmou que a mulher do atleta, Joana Sanz, não compareceu à festa.

Profissionais que estavam no portão da casa para acompanhar o dia a dia de Daniel Alves após sua soltura registraram o momento em que ele recebeu a visita de dois amigos. Os homens saíram de um táxi próximo a entrada da propriedade e cobriram os rostos ao perceberem a presença dos jornalistas.

Vale lembrar que a Justiça espanhola concedeu ao ex-lateral da Seleção Brasileira a liberdade condicional enquanto aguarda a análise dos recursos referentes à sua condenação por estupro. Isso foi possível mediante o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros - equivalente a cerca de R$ 5,4 milhões - e a entrega de seus passaportes brasileiro e espanhol, além de outras restrições. Visitas de amigos e parentes não estão proibidas.

Após sair da prisão, Daniel Alves pode receber valor da fiança de volta

Condenado por estupro em primeira instância, o jogador de futebol Daniel Alves saiu da prisão na última segunda-feira, 25, após pagar a fiança de 1 milhão de euros - cerca de R$ 5,4 milhões. Com o pagamento, o jogador garantiu o direito de aguardar em liberdade a decisão em segunda instância.

Em entrevista ao portar LeoDias, a advogada Fabiana Oliveira compartilhou que o atleta pode receber esse valor de volta. “A fiança nada mais é do que um caução que serve para eventual pagamento de multa, de despesas processuais e de indenização no caso de sua condenação judicial transitada em julgado”, disse ela.

Dessa forma, ainda de acordo com o veículo, o valor pago é apenas uma “garantia” de pagamentos que estão envolvidos no processo até ele ser julgado de forma definitiva, visto que ainda haverá uma decisão em segunda instância - sem tem data para acontecer até o momento.

A advogada também ressaltou que a prisão de Daniel Alves, realizada em 2023, sempre foi preventiva e sem condenação oficial. “Ou seja, até a sentença ele era inocente devido ao estado democrático de direito”, explicou.

“No caso de Daniel, ele pagou a fiança para obter a liberdade já que não tinha sentença condenatória contra ele”, esclarece. Segundo ela, essa prática não se aplica no Brasil.

“O valor pode ser devolvido no final do processo se ele fosse absolvido, seria devolvido de forma integral. Como teve condenação, ele pode até requerer o valor de volta, seria devolvido, se pago ao Brasil, após os pagamentos de custas processuais”, completou Fabiana.

No final da entrevista, a profissional explicou que a fiança serviu apenas para a aplicação da liberdade com medidas - como não fugir da Espanha, não se aproximar da vítima e o comparecimento semanal no fórum. Caso o jogador as descumpra, não é permitido que o valor seja resgatado ao fim do processo.