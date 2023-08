Escândalo na Inglaterra: Lucas Paquetá é investigado por violações de apostas

Lucas Paquetá é investigado por violações de apostas; atleta ficou fora da convocação da Seleção Brasileira

Meia da seleção brasileira e do West Ham, da Inglaterra, o jogador Lucas Paquetá está sendo investigado pela federação inglesa após uma suspeita de envolvimento em esquemas de apostas.

Segundo informações reveladas pelo jornal inglês Daily Mail, o jogador está envolvido em um escândalo após a aparição de apostas feitas em contas vinculadas a pessoas próximas do atleta. Essas pessoas não foram reveladas até o momento.

De acordo com as primeiras informações, as apostas teriam sido feitas em uma partida na qual o craque atuou, o que deu margem para as investigações. Atualmente, as autoridades inglesas estão totalmente intolerantes sobre a situação.

Ainda de acordo com a mídia inglesa, o caso impediu que as negociações do meia com o Manchester City fossem adiante. Com medo de uma possível punição, eles desistiram momentaneamente do negócio.

LUCAS PAQUETÁ É SUCESSO NA WEB

Hoje em dia, Lucas Paquetá, de 25 anos de idade, é jogador do West Ham, da Inglaterra, mas já foi jogador do Clube de Regatas Flamengo, onde conheceu a sua atual esposa, a nutricionista Duda Fournier, com quem tem dois filhos. Recentemente, a internet vem se derretendo horrores pelo relacionamento dos dois, principalmente com os vídeos dançando nas redes sociais.

Recentemente, os dois inclusive participaram de um podcast e fizeram sucesso com os momentos divertidos que protagonizaram. Durante a entrevista, ela inclusive mostrou bom humor ao falar da vida com o atleta, com quem vive um relacionamento entre idas e vindas.

“Ele leva muita pancada, mas a gente tem uma tática, só o juiz que não pode ouvir (risos). Ele voa, ele não rola. Amor, você cai muito bem. Se ele bater a mão no chão, eu sei que ferrou, machucou. Ele pode fazer só aquela cara, mas se não colocar a mão no chão, sei que está tudo bem”, explicou a nutricionista.