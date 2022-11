Eliana relembra foto antiga do filho com o jogador Casemiro: ''Viva o Brasil!''

Apresentadora Eliana resgata clique do primogênito, Arthur, ao lado do meio-campista da seleção brasileira Casemiro, responsável pelo gol contra a Suíça

Após a vitória do Brasil contra a Suíça na Copa do Mundo 2022 na segunda-feira, 28, a apresentadora Eliana (50) aproveitou para recordar uma foto do filho com o jogador Casemiro (30)!

O camisa 5 foi o responsável pelo golaço da partida no segundo jogo da seleção brasileira no Catar. Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou um clique antigo em que o herdeiro, Arthur (11), fruto do relacionamento com o produtor musical João Marcelo Bôscoli (52), filho de Elis Regina (1945 - 1982), aparece ao lado do meio-campista.

"Fotografia do Arthurzinho, pequeninho, com o craque!! Viva o Brasil, viva @casemiro que nos classificou com seu gol!!", escreveu Eliana ao legendar a publicação.

Confira o clique do filho de Eliana com o jogador Casemiro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Eliana comemora 50 anos ao lado da família

Na quarta-feira, 23, Eliana dividiu com os seguidores das redes sociais algumas fotos da comemoração de seu aniversário de 50 anos. A apresentadora do SBT completou mais um ano de vida nesta última terça-feira, 22, e celebrou a data com um jantar ao lado de sua família.

No feed do Instagram, a artista mostrou os detalhes da festa intimista, e postou fotos com o marido, Adriano Ricco, e de seus pais, Eva Michaelichen e José Bezerra. Na postagem, Eliana ainda confessou que estava muito feliz de comemorar o aniversário ao lado dos pais, já que eles são separados há 18 anos e não se falavam. "Sobre ontem no jantar aqui em casa com muito amor e significados: 1- na paz com meu amor; 2- realizada em ver minha mãe e meu pai de volta ao convívio da nossa família, depois de 18 anos separados. Não são um casal, mas novamente amigos e unidos. Ela 83 e ele 91, nunca é tarde para perdoar. Obrigada mãe por sua generosidade. Muita emoção pra nossa família; 3-detalhes que eu amo (obrigada @lavoisier); 4-mais detalhes; 5-obrigada meu Deus", disse ela ao explicar a sequência das fotos.

