Descubra as exigências de Neymar ao time do Al-Hilal; motorista particular e um chef pessoal estão na lista

Neymar teria feito uma série de exigências de alto custo para ingressar no time da Arábia Saudita

Neymar acaba de dar um novo passo na sua carreira. Após deixar o time francês do Paris Saint-Germain para ingressar no time do Al-Hilal, da Arábia Saudita, porém a mudança do craque para o país do Oriente Médio veio com uma série de exigências ao clube, segundo o site The Sun.

Vale lembrar que, além do pagamento de £ 78 milhões, o equivalente a R$ 423,29 milhões, na cotação atual, ao Paris Saint-Germain, o clube saudita ainda desembolsou cerca de R$ 860 milhões para que Neymar permaneça no time por duas temporadas.

Segundo o portal de notícias, Neymar fez pedidos para que sua estadia na Arábia Saudita seja o mais confortável possível. A começar por três carros de luxo, para ele, e mais quatro da marca Mercedes-Benz, para os funcionários que o acompanham.

Além disso, jogador teria pedido por uma van, também da Mercedes-Benz, com um motorista disponível 24 horas, em todos os dias da semana. Este pedido, em especial, seria para que tanto o jogador, quanto familiares e amigos, possam se locomover pelo país.

Para facilitar seu dia a dia em sua nova casa, o craque supostamente pediu por instalações de três saunas e a presença de cinco funcionários em tempo integral, para cuidar da limpeza e da comida. Neymar também teria exigido que a geladeira sempre fosse abastecida com suco de açaí de sua marca preferida e refrigerante de guaraná.

Ainda acordo entre o time e Neymar também incluiria um avião particular, que poderia levar familiares e o craque onde precisarem. Custos e estadias em hotéis também estariam sob a responsabilidade dos donos do clube.

Bruna Biancardi se despede da França após saída de Neymar do PSG

Bruna Biancardi, já está se preparando para essa mudança também! Grávida de Mavie, a primeira filha do casal, ela deve seguir o amado no novo país para criarem família juntinhos. E nesta quarta-feira, 16, a musa se despediu da França em grande estilo.

Nos stories de seu Instagram, Bruna posou em uma varanda com vista para Paris e contou que estava de saída para curtir a cidade. A influenciadora gravou um vídeo tomando um café da tarde na cidade francesa e afirmou que está de mudança. "Esse deve ser nosso último cafezinho francês", contou ela.