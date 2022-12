Daniele Suzuki manda recado para Neymar e Richarlison após derrota do Brasil

A atriz Daniele Suzuki prestou apoio à seleção brasileira nas redes sociais

A atriz Daniele Suzuki (45) usou sua conta no Instagram após a derrota do Brasil contra a Croácia para dar todo o seu apoio à seleção.

Na rede social, a atriz compartilhou uma foto em que aparece com a camisa 10, e fez um longo texto em que reflete sobre "perdas". Ela ainda mandou um recado para Neymar Jr. (30) e Richarlison (25).

Neymar chegou a marcar um gol durante a prorrogação, assim como o time adversário, porém, o Brasil perdeu nos pênaltis, ao errar dois chutes, enquanto a Croácia, colocou a bola na rede quatro vezes.

"Não foi dessa vez. E não tem nada que possa mudar isso agora. Parabéns aos nossos atletas, que nos fizeram gritar, comemorar, ter esperança, alegrias, lágrimas e gargalhadas. A vida é isso. Nem sempre a vitória vem na hora que desejamos", iniciou ela.

"Só Deus sabe o porque. Perdas também fortalecem e constrói novos homens. Mesmo assim senti daqui a luta, o esforço, a entrega dos jogadores que estavam ali cheios de desejos e sonhos de conquista. e deram seu melhor. O ciclo de agora se conclui, mas outros virão", continuou.

"A vida continua! E mais a frente estaremos sorrindo com a vitória. Muito obrigada por tudo! Meu carinho especial ao @neymarjr que sempre se supera e brilha , e ao @richarlison que registra uma grande presença de técnica e humanidade. E todo meu carinho também a esse timão da nossa copa 22", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DANNI SUZUKI (@danisuzuki)

Luciano Huck presta apoio à seleção brasileira após derrota na Copa do Mundo

O apresentador Luciano Huck (51) também usou as redes sociais para ser solidário com a seleção brasileira, que foi eliminada da Copa do Mundo no Catar pela Croácia nesta sexta-feira, 09. No Instagram, ele compartilhou uma foto do time e fez uma reflexão sobre perdas e vitórias.