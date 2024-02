Daniel Alves: presídio decide ativar novo protocolo para ele. Saiba o motivo

Daniel Alves estaria sendo observado sob um novo protocolo durante a prisão na Espanha. Entenda o que aconteceu

O jogador de futebol Daniel Alves está preso há mais de um ano na Espanha após ter sido acusado de abuso sexual de uma mulher em uma boate. Agora, a imprensa internacional informou que os policiais o colocaram sob um novo protocolo.

Segundo a rede TV Telecinco, a administração do presídio está preocupada com o psicológico do atleta e decidiu colocá-lo em um protocolo anti-suicídio. A decisão foi tomada após os guardas perceberem que ele estava com ares de depressão após voltar do julgamento que aconteceu no início de fevereiro. Com isso, o novo protocolo foi ativado para impedir que ele tentasse fazer algo contra a própria vida.

Vale lembrar que a sentença do julgamento de Daniel Alves ainda não foi definida pela justiça da Espanha. O julgamento durou três dias e foi feito para que o juiz pudesse ouvir os depoimentos dos envolvidos e das testemunhas. Agora, o caso segue em análise interna e não existe uma previsão de quando a sentença será dada.

Daniel Alves escreveu carta para a esposa, Joana Sanz

O jogador de futebol Daniel Alves escreveu uma carta para a sua esposa, a modelo Joana Sanz, direto da prisão. Ele está detido na Espanha há mais de um ano após ter sido acusado de agressão sexual contra uma mulher em uma boate. No início do mês, o julgamento do caso dele aconteceu, mas a sentença ainda não foi revelada. Com isso, ele escreveu uma carta para a esposa.

Joana compartilhou a carta nas redes sociais, mas logo apagou. Ela disse que iria postar apenas para seus melhores amigos, mas se confundiu. Mesmo assim, o print da carta circulou pela web e mostrou o que ele disse para a amada.

Leia o que ele escreveu:

“Amada Joana. O tempo passa, mas o meu amor por você segue intacto. Dentro das minhas imperfeições, aprendi que não posso dedicar meu tempo ao que fui, tenho que transformar a minha energia no que ela é. E é o que eu sonhei, o que eu sonhava, o que eu sigo sonhando. Quero trilhar todos os caminhos com você. Não errei de mulher. Sim, era você, e vai ser você para sempre”, disse ele.

E completou: “Não há um único dia, nem um único momento e nem um único plano em que você não esteja. Oro todos os dias para que eu possa te ver acordar. Nostalgia é para aqueles que não têm motivos para sonhar. Te amo e sinto você todos os dias, em um lugar que só você tem acesso. Onde quer que seja, da forma que for, o que for… Mas, você ao meu lado sempre. Sinto saudades suas. Te amo”.