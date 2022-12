Cristiano Ronaldo homenageia Pelé: ‘Adeus ao eterno Rei’

Ex-jogador de futebol Pelé morreu aos 82 anos após uma batalha contra o câncer de cólon

O mundo do futebol ficou abalado nesta quinta-feira, 29, com a notícia de que o eterno Rei Pelé morreu aos 82 anos, após uma batalha contra um câncer no cólon. Entre as diversas homenagens que ele vem recebendo, uma em especial tomou conta dos internautas: a de Cristiano Ronaldo.

Um dos maiores craques da atualidade e também da história, tirou um tempo para homenagear aquele que é considerado o maior jogador de todos os tempos. Em suas redes sociais, CR7 escreveu um belo texto de despedida para o Rei.

“Os meus profundos sentimentos a todo o Brasil, e em particular à família do senhor Edson Arantes do Nascimento. Um mero “adeus” ao eterno Rei Pelé nunca será suficiente para expressar a dor que abraça neste momento todo o mundo do futebol”, começou o camisa 7.

“Uma inspiração para tantos milhões, uma referência do ontem, de hoje, de sempre. O carinho que sempre demonstrou por mim foi recíproco em todos os momentos que partilhámos, mesmo à distância. Jamais será esquecido e a sua memória perdurará para sempre em cada um de nós, amantes de futebol. Descansa em paz, Rei Pelé”, completou Cristiano.

Morre Pelé, ídolo do futebol brasileiro, aos 82 anos

Pelé morreu aos 82 anos de idade nesta quinta-feira, 29 de dezembro. Ele faleceu após lutar por mais de um ano contra um câncer no intestino, que foi descoberto em setembro de 2021. O craque chegou a fazer tratamento de quimioterapia por alguns meses. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos.

O Rei estava internado em um hospital de São Paulo desde o final de novembro de 2022. Ele apresentou um quadro de infecção respiratória. O jornal Folha de S. Paulo chegou a informar que ele não estava mais respondendo ao tratamento de quimioterapia e os médicos decidiram colocá-lo em cuidados paliativos, que é quando o foco é aliviar a dor e o desconforto.