Cristiano Ronaldo aparece de esparadrapo no umbigo e web reage: "Jade Picon?"

O Manchester United enfrentou o Brighton e venceu o jogo de 2x0, com um gol de Cristiano Ronaldo

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 15h00

Um detalhe em Cristiano Ronaldo(37) não passou despercebido pelos fãs do jogador. Isso porque, o camisa 7 surgiu com um esparadrapo tampando o umbigo.

E quem também faz isso, é a influenciadora Jade Picon (20), participante do BBB 22, que explicou que usa o esparadrapo para evitar energias ruins.

Mas não dá pra saber se o jogador português assiste Big Brother, mas, tem fã que acreditou na teoria das energias.

Neste jogo específico, na terça-feira, 15, o Manchester United ganhou do Brighton gol um gol de CR7 e outro de Bruno Fernandes.

O jogador não revelou o motivo de ter tapado o umbigo, mas os fãs do jogador acreditam que funcionou para evitar más energias: "Detalhe: Cristiano Ronaldo jogou ontem com um esparadrapo no umbigo para não atrair energias negativas. Resultado? Fez um golaço e foi eleito o melhor da partida", escreveu um fã clube.

Cristiano Ronaldo aparece de esparadrapo no umbigo e web reage: