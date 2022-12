Craque Neto detona Tite após derrota do Brasil: 'Idiota!'

Apresentador do programa Os Donos da Bola, Neto perdeu a paciência e xingou o técnico da seleção brasileira após eliminação da Copa do Mundo do Catar

O craque Neto detonou o técnico Tite ao ver a derrota do Brasil para a Croácia nos pênaltis durante a Copa do Mundo do Catar. Durante o programa Os Donos da Bola, da Band, ele surtou ao ver a eliminação da seleção e xingou o técnico.

“Tite, filho de uma p..., desgraçados!”, disse ele, e completou: “A culpa é do Tite! O Neymar deixou de bater o pênalti, o maior batedor de pênalti do mundo! Seu sem-vergonha! Você não merece estar aí! Você deveria deixar o Neymar bater o pênalti agora, porque se faz o gol ainda teria chance de o Alisson pegar e depois o Marquinhos fazer! Seu burro! Seu idiota!”.

Logo depois, ele continuou o seu desabafo. “Acaba com o país! Um país sofredor! Um país em que as pessoas pagam R$ 300 por uma camisa! Você levou a sua família! Você não pensa no povo, nas pessoas que estão na rua? Você perdeu a Copa do Mundo mais fácil”, declarou.

Galvão Bueno também não gostou de uma atitude de Tite

Também na eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar, o narrador Galvão Bueno criticou Tite. Ele não gostou quando viu o técnico indo para o vestiário sem os jogadores de futebol logo após a derrota para a Croácia.

A cena de Tite saindo do campo foi muito criticada pelos internautas e também por Galvão. Na cena, os jogadores ficaram chorando e sentados no gramado, sem o técnico ao lado deles. Ao vivo na Globo, Galvão criticou o técnico. “Isso não está correto. São todos um time”, afirmou ele.