Copa do Mundo: saiba detalhes sobre os ternos feitos sob medida para a seleção brasileira

Jogadores da seleção brasileira ganharam ternos elegantes para os momentos sociais durante a Copa do Mundo do Catar

A seleção brasileira de futebol masculino está dando um show em campo durante a primeira fase da Copa do Mundo do Catar. Além dos uniformes reformulados para o evento mundial, os atletas também receberam ternos elegantes e feitos sob medida para os momentos fora dos campos. Os jogadores surgiram com o terno cinza na chegaram ao Catar no início da Copa do Mundo. Agora, saiba mais detalhes sobre o look sofisticado da seleção!

Os ternos foram feitos pelo alfaiate Ricardo Almeida e demoraram cerca de cinco meses para ficarem prontos. Os looks foram feitos sob medida para cada jogador. O modelito conta com uma camisa de linho em gola Mao e echarpe de algodão.

O forro do terno conta com estampa paisley, que foi desenvolvida com elementos da cultura brasileira e do Catar e também do futebol.

Veja os detalhes dos ternos da seleção brasileira:

