Copa do mundo: Andressa Alves vive romance há 11 anos com jogadora aposentada

Jogadora Andressa Alves vive amor profundo com jogadora medalhista que conheceu no gramado

A Copa do Mundo de 2023 já começou! Mas você sabe alguma coisa sobre as jogadoras da Seleção Brasileira? Entre as convocadas, existe uma história de amor muito bonita. A atacante Andressa Alves vive um relacionamento com a ex-jogadora de futebol Francielle, mais conhecida como Fran, há 11 anos. As duas pombinhas se conheceram em campo, em 2012, após serem convocadas juntas para representar a amarelinha.

Muito apaixonadas, se casaram no ano de 2020, após oito anos de relacionamento. Fran já se aposentou, mas seu currículo no futebol é invejável, contando com a conquista de uma medalha de prata nas Olimpíadas de Pequim, tendo disputado uma Copa do Mundo em 2011, um ano antes de conhecer sua esposa. Hoje, ela produz conteúdo nas redes sociais sobre o futebol feminino.

O tema do casamento de Andressa e Fran foi Festa Julina. Com comidas típicas, decoração colorida e as noivas do arraial, o casal fez questão de deixar de lado o tradicionalismo, fazendo uma celebração da união com roupas caipiras.

“10.07.2020 o dia mais feliz da minha vida. Esperamos tanto tempo por esse momento, fizemos tantos planos e finalmente aconteceu não da forma que gostaríamos, mas muito melhor do que sonhamos, foi perfeito. 'Existem amores que duram mais que uma vida' e com certeza o nosso vai durar. Obrigada por tudo, Andressa Alves. Te amo”, disse Fran, ao anunciar o casamento para os seguidores.

Casal de jogadoras quase divide campo durante Copa, mas apenas uma é convocada

Quase que o amor entrou em campo pela Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo de 2023! Por muito pouco, um casal de jogadoras quase realizou o sonho de jogar lado a lado durante a competição. A zagueira Kathellen Sousa, do Real Madrid, foi convocada pela técnica Pia Sundhage, mas sua namorada, a lateral do São Paulo, Fernanda Palermo, não. A falta da convocação da lateral chegou a ser motivo de revolta de alguns torcedores através das redes sociais. A atleta do clube paulista já atuou pela seleção e chegou a jogar ao lado da namorada durante a Copa América de 2022.

Nas redes sociais, as jogadoras lutam contra o preconceito dentro e fora de campo. Em 2023, as duas fizeram uma linda declaração de amor para simbolizar o Dia Mundial do Orgulho Gay. “Hoje eu amo quem eu sou e sou grata por encontrar alguém que faz eu me sentir livre e sem medo de ser eu mesma diante de todas as minhas imperfeições e que sempre tira o melhor de mim, sou grata à minha coragem de viver o que me faz sentir viva e feliz, e sou grata às pessoas mais importantes para mim que tentam entender e me respeitar. Será sempre sobre o amor”, escreveu Fernanda.