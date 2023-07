Conheça Ary Borges, a autora de 3 gols da Seleção na estreia da Copa do Mundo Feminina

Quem é Ary Borges? Jogadora fez hat-trick no primeiro jogo da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo Feminina 2023

A Seleção Feminina de Futebol estreou a Copa do Mundo disputada na Austrália e Nova Zelândia com goleada contra o Panamá nesta segunda-feira, 24! Mas você já conhecia a autora do hat-trick pelo Brasil, Ary Borges?

A meio-campista se chama Ariadina Alves Borges, tem 23 anos e nasceu em São Luís, no Maranhão. Criada pela avó, jogava ao lado de garotos ainda na infância. Com 10 anos de idade, sonhando com a carreira no futebol, se mudou para São Paulo para viver com os pais.

O pai de Ary, Dino, colocou a filha para jogar com homens 20 anos mais velhos e ela se destacou. A revelação no futebol profissional aconteceu pelo Sport em 2017. Em 2019, a atleta jogou no São Paulo.

Ela também passou três temporadas no Palmeiras, onde se firmou como uma das principais jogadoras do futebol nacional. Atualmente joga no Racing Louisville, dos Estados Unidos.

Na estreia, a seleção levou a melhor com o resultado de 4 a 0. Ary abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. Ela ainda marcou o segundo e quarto do Brasil na partida, dois de cabeça e um com o pé direito. O terceiro gol foi de Bia Zaneratto.

Após a partida, em entrevista na saída de campo, Ary não segurou a emoção: "É um sonho poder jogar uma Copa do Mundo. Com certeza, um dos melhores dias da minha vida. Estou muito feliz. Obviamente pelos três gols, mas principalmente pela estreia. Nada melhor do que começar a Copa com três pontos muito importantes. Estou realizada, mas é só o primeiro passo de um caminho longo".

"Muita emoção lembrar de tudo que passei para estar aqui. Hoje o dia foi um misto de sentimentos. Fui feliz, chorei e fiquei ansiosa para começar o jogo. Lembrei muito da minha família e de onde eu vim. Poder estar aqui é um sonho", completou.

Vale destacar que Ary fez história ao se tornar a quarta atleta brasileira a marcar um hat-trick em Copas, além de ser a primeira jogadora a marcar três gols na atual edição do Mundial.

Paolla Oliveira, Larissa Manoela e mais famosos apoiam a Seleção Feminina

Nesta segunda-feira, 24, a Seleção Brasileira Feminina de Futebol estreou na Copa do Mundo e recebeu apoio de famosos que também estão na torcida por nossas meninas! Nas redes sociais, artistas demonstraram apoio à equipe.

Celebridades como as atrizes Paolla Oliveira e Larissa Manoela, o cantor Zeca Pagodinho e o jogador de futebol Richarlison usaram o Instagram para declararem que estão acompanhando a seleção.

Líder do grupo F, o próximo jogo da seleção feminina de futebol acontece no sábado, 29, às 7h da manhã no horário de Brasília contra a seleção da França.