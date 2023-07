Paolla Oliveira, Larissa Manoela e mais famosos apoiam a Seleção feminina na Copa

Artistas como Paolla Oliveira, Larissa Manoela, Zeca Pagodinho e Richarlison declaram apoio na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina

Nesta segunda-feira, 24, a Seleção Brasileira Feminina de Futebol estreia na Copa do Mundo e recebeu apoio de famosos que também estão na torcida por nossas meninas! Nas redes sociais, artistas demonstraram apoio à equipe.

Artistas como as atrizes Paolla Oliveira e Larissa Manoela, o cantor Zeca Pagodinho e o jogador de futebol Richarlison usaram o Instagram para declararem que estão na torcida.

A seleção abriu o placar com um gol de Ary Borges aos 19 minutos do jogo contra o Panamá. Aos 38 minutos do primeiro tempo, Ary marcou mais um gol.

O próximo jogo da seleção feminina de futebol acontece no sábado, 29, às 7h da manhã no horário de Brasília contra a seleção da França.

Confira:

Paolla Oliveira (41), atriz: "Levanta, Brasil! Hoje é dia de torcer por nossa @selecaofemininadefutebol. Verde e amarelo, cheia de orgulho, tanto quanto já conhecemos. Não é sobre ganhar ou perder, é sobre a conquista de estar lá, de todas as histórias de mulheres que fazem parte da seleção e que representam também a nossa batalha por cada espaço onde a gente deseja estar. Vamos com tudo".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Larissa Manoela (22), atriz: "Vamos, Brasil. Todas as energias positivas pras nossas meninas na Copa do Mundo".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Zeca Pagodinho (64), cantor: "Meninas do Brasil, chegou a hora! O primeiro jogo da nossa seleção na Copa do Mundo Feminina é hoje e a torcida é grande! Estamos com vocês!"

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zeca Pagodinho (@zecapagodinho)

Richarlison (26), jogador de futebol: "Onde vocês estiverem, eu vou junto! Bora, meninas! Chegou o grande dia".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Richarlison (@richarlison)

Ana Thaís Matos conta como superou a resistência dos colegas

Primeira comentarista nas transmissões de jogos de futebol da TV Globo, Ana Thaís Matos já está preparada para cobrir a Copa do Mundo Feminina de Futebol. O torneio, que acontece na Austrália e Nova Zelândia, dessa vez terá uma cobertura mais diversa.

A jornalista, que conquistou seu espaço no futebol, conversou com exclusividade com a CARAS Digital, e além de ressaltar a importância de ter mais mulheres nas coberturas esportivas, também palpitou sobre as chances da Seleção Brasileira, que está em busca de seu primeiro título.

"É minha terceira Copa na Globo. Em 2019, a Copa do Mundo Feminina na França foi a minha primeira como comentarista. Depois eu fiz a Copa do Mundo Masculina do Catar (2022). Primeira vez que uma mulher acompanhava a Seleção Brasileira como comentarista, e esse lugar foi um divisor de águas na minha história", confessou.