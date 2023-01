Com ajuda de colegas de time, Neymar Jr. muda o visual antes de partida do PSG

Jogador Neymar Jr. aproveitou a ajuda de seus colegas de equipe Marquinhos, Keylor Navas e Donnarumma

Nesta quarta-feira, 11, o jogador de futebol Neymar Jr. (30) decidiu mudar seu visual antes da partida entre Paris Saint-Germain contra os Angers, pelo campeonato francês. O camisa 10 da Seleção Brasileira raspou sua cabeça com a ajuda de seus colegas de equipe.

Junto do zagueiro brasileiro Marquinhos (28), o goleiro costa-riquinho Keylor Navas (36) e o também goleiro italiano Gianluigi Donnarumma (23), o atacante raspou seu cabelo. “Aquela raspada antes do jogo”, escreveu ele na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Na imagem que Neymar publicou em seus stories, ele aparece sentado fazendo careta enquanto Navas está segurando a maquininha para raspar as laterais do cabelo do craque. Donnarumma surge atrás de todos com cara de indignado e Marquinhos apenas sorri para a foto.

O Paris Saint-Germain entra em campo contra o Angers às 17h (horário de Brasília) para defender a liderança do campeonato francês contra o lanterna da competição, o Angers, que perdeu 13 dos 17 jogos até então. A primeira colocação está ameaçada pele zebra Lens, que está apenas a quatro pontos do time de Neymar Jr., Mbappé e Messi.

Neymar Jr. raspando a cabeça - Créditos: Reprodução / Instagram



Pai de Neymar Jr. explica ausência do jogador no velório de Pelé

Pai do jogador de futebol Neymar Jr, Neymar Pai esteve presente no velório do ex-jogador de futebol Pelé, no dia 02. Ele foi ao local para prestar as homenagens de sua família para o ídolo e também explicou o motivo da ausência do seu filho.

Na conversa com a Band, Neymar Pai contou que Neymar Jr não foi liberado pelo time Paris Saint-Germain, na França, para viajar até o Brasil durante a temporada de um campeonato local. Assim, ele não pôde estar presente para se despedir de Pelé. “Meu filho pediu para que eu estivesse aqui, para que eu pudesse, no lugar dele, trazer apoio à família, porque a gente sabe como é ruim perder alguém. Não perdemos só o atleta Pelé, perdemos o cidadão Edson Arantes”, disse ele.