Pai de Neymar Jr explica o motivo da ausência do filho no velório de Pelé

Pai de Neymar Jr vai ao velório de Pelé em Santos e explica o motivo para o filho não estar presente para a despedida

Pai do jogador de futebol Neymar Jr, Neymar Pai esteve presente no velório do ex-jogador de futebol Pelé, nesta segunda-feira, 2. Ele foi ao local para prestar as homenagens de sua família para o ídolo e também explicou o motivo da ausência do seu filho.

Na conversa com a Band, Neymar Pai contou que Neymar Jr não foi liberado pelo time Paris Saint-Germain, na França, para viajar até o Brasil durante a temporada de um campeonato local. Assim, ele não pôde estar presente para se despedir de Pelé.

“Meu filho pediu para que eu estivesse aqui, para que eu pudesse, no lugar dele, trazer apoio à família, porque a gente sabe como é ruim perder alguém. Não perdemos só o atleta Pelé, perdemos o cidadão Edson Arantes”, disse ele. Neymar foi visto nos treinos do PSG nesta segunda-feira, 2, em Paris, na França.

Então, o Neymar Jr ainda falou sobre a importância de Pelé para os seus fãs. “O Pelé foi inspiração para todos nós. É um momento triste para a família, para todos nós como brasileiros, mas hoje é momento de apoiar a família. Ele inspirou tanta gente, e inspirou esse esporte que fez com que a gente chegasse até aqui hoje. Ele não só inspirou essa geração, mas inspirou a geração do passado. Ele sempre foi uma referência. Por isso esse sentimento de muita tristeza”, afirmou.

Fotos: Leo Franco / AgNews

Neymar Jr faz homenagem para Pelé

Neymar (30) se despediu de Pelé, que faleceu aos 82 anos, nesta quarta-feira, 29, após mais de um mês internado para tratamento de um câncer de cólon, por meio de um post nas redes sociais.

Em um texto tocante, o jogador do Paris Saint-Germain afirmou que antes de Pelé, o 10 da camisa de futebol, que ele também usa, "era apenas um número" e que "o futebol era apenas um esporte".

"Pelé mudou tudo. Transformou o futebol em arte, em entretenimento. Deu voz aos pobres, aos negros e principalmente: Deu visibilidade ao Brasil. O futebol e o Brasil elevaram seu status graças ao Rei! Ele se foi, mas a sua magia permanecerá. Pelé é ETERNO!", escreveu o jogador.