Casagrande critíca Neymar Jr. após lesão em estreia da Copa do Mundo no Catar

Ex-comentarista da Rede Globo, Casagrande, afirma que camisa 10 da seleção não tem respeito por ninguém

O ex-jogador e ex-comentarista esportivo da Rede Globo Walter Casagrande (59) decidiu não poupar palavras para criticar o atacante da Seleção Brasileira, Neymar Jr. (30). Os comentários rancorosos pelo camisa 10 vem depois do atleta se lesionar e sair de campo antes do jogo de estreia contra a Sérvia acabar, na última quinta-feira, 24.

“Não concordo com nada do que o Neymar fala e faz fora de campo, e também não morro de amores pelo seu futebol. Como pessoa, nunca se preocupou com seu país (...) Não respeita ninguém. Transformou-se numa celebridade, e não num jogador confiável”, começou.

“Jogou quatro edições de Copa América: 2011, 2015, 2016 e 2021, e não ganhou nenhuma […] Essa é a sua terceira Copa. Em 2018, foi patético e virou meme. Mesmo assim, no Brasil fazem o possível e o impossível para transformá-lo em herói ou mágico da bola, quando ele não é uma coisa nem outra”, continuou.

Depois, ele decidiu amenizar um pouco e ainda desejou melhoras ao atacante e camisa 10 da Seleção Brasileira. “Não desejo para nenhum jogador uma contusão, principalmente numa Copa do Mundo”, disse, durante uma entrevista para o jornal Folha de S.Paulo.

Médico da seleção brasileira fala sobre Neymar Jr e Danilo

Nesta sexta-feira, 25, o médico Rodrigo Lasmar contou sobre a avaliação do caso dos atletas Neymar Jr e Danilo. "Os exames mostraram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito do Neymar, junto com um pequeno edema ósseo. E uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo do Danilo. Os jogadores continuam em tratamento. É muito importante termos muita calma e tranquilidade. Essa avaliação será diária para que nós tenhamos informações e tomarmos as melhores decisões a partir disso", disse ele. E completou: "Já podemos adiantar que não teremos os dois jogadores para o próximo jogo, mas eles permanecem em tratamento com nosso objetivo de tentar recuperar a tempo para essa competição".