Neymar Jr e Danilo não devem participar da primeira fase da Copa do Mundo

Após lesões no primeiro jogo da Copa do Mundo do Catar, Neymar Jr e Danilo não devem ser escalados para os próximos jogos na primeira fase da competição

Os jogadores de futebol Neymar Jr e Danilo estão fora da primeira fase da Copa do Mundo do Catar, informou o site Globo Esporte. A publicação revelou que os jogadores devem seguir o tratamento para as lesões que sofreram nos tornozelos durante o primeiro jogo da seleção brasileira no mundial e não devem ser escalados para os próximos dois jogos da primeira fase, que são ser contra a Suíça e Camarões.

Neymar Jr teve um problema no tornozelo direito, enquanto Danilo machucou o tornozelo esquerdo. Os dois passaram por exames e estão sendo acompanhados pela equipe médica da seleção.

Nesta sexta-feira, 25, o médico Rodrigo Lasmar contou sobre a avaliação do caso dos atletas. "Os exames mostraram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito do Neymar, junto com um pequeno edema ósseo. E uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo do Danilo. Os jogadores continuam em tratamento. É muito importante termos muita calma, tranquilidade. Essa avaliação será diária para que nós tenhamos informações e tomarmos as melhores decisões a partir disso", disse ele.

E completou: "Já podemos adiantar que não teremos os dois jogadores para o próximo jogo, mas eles permanecem em tratamento com nosso objetivo de tentar recuperar a tempo para essa competição".