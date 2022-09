Carol Dantas flagra reação de Davi Lucca com o gol de Neymar Jr. pela Seleção Brasileira

Davi Lucca e o irmão, Valentin, encantaram ao reagirem ao gol de Neymar Jr. pela Seleção Brasileira

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 15h05

Carol Dantas (28) dividiu com os seguidores uma cena encantadora durante o jogo da Seleção Brasileira contra a Tunísia na última terça-feira, 28. A influenciadora flagrou a reação do filho, Davi Lucca (11), ao ver o gol do pai, Neymar Jr (30).

Com a finalização do jogador, o menino celebrou imitando a pose do pai com uma careta. Quem também chamou a atenção foi Valetin (3) filho de Carol com Vinicius Martinez, que comemorou o gol com gritos.

Neymar se divertiu com o registro e compartilhou nas próprias redes sociais. "Narro melhor que o Galvão", brincou a influenciadora nos comentários.

Vale lembrar que vários brasileiros marcaram presença no jogo, entre elas Juliana Paes, Sheron Menezzes, Rafa Kalimann, mostradas várias vezes durante a transmissão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

