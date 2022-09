Carol Dantas encanta ao celebrar aniversário de 3 anos do filho caçula: "Te amamos"

A influenciadora digital Carol Dantas postou uma sequência de fotos encantadoras de Valentin ao comemorar seu aniversário

Valentin, filho de Carol Dantas(28) e Vinicius Martinez, completou três anos de vida nesta quarta-feira, 14, e a influenciadora digital prestou uma homenagem especial para o herdeiro.

Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou uma sequência de cliques encantadores do aniversariante do dia, inclusive, uma em que ele aparece ao lado de um bolo simples em formato de coração e decorado com morangos.

Na legenda da publicação, Carol celebrou o aniversário de Valentin e brincou sobre o menino ser bastante agitado. "Parabéns para o nosso TinTin. Você nos trouxe muito amor e muito agito, te amamos pilha Duracell", declarou ela.

Os seguidores ficaram encantados com os registros e também deixaram mensagens de felicitações para o menino. "Parabéns, príncipe lindo... que Deus continue te abençoando sempre", desejou uma internauta. "Que coisa mais linda. Feliz aniversário!", disse outra. "Maravilhoso. Parabéns pra esse mini muso cheio de energia", falou uma fã.

Além de Valetin, Carol também é mãe de Davi Lucca, de 11 anos. O menino é fruto do relacionamento da influenciadora digital com o jogador de futebol Neymar Jr (30).

